¡135 Años del Teatro del Libertador: Regresa Giselle!

El icónico Teatro del Libertador General San Martín rinde tributo a sus 135 años con la histórica reposición de ‘Giselle’, una joya del ballet clásico. Las funciones tendrán lugar del 25 de junio al 1 de julio, protagonizadas por el Ballet Oficial de la Provincia y la Orquesta Sinfónica de Córdoba.

Una Obra que Trasciende Generaciones

‘Giselle’, estrenada en el siglo XIX con música de Adolphe Adam y coreografía de Jules Perrot y Jean Coralli, relata una conmovedora historia de la juventud y el desamor. La trama sigue a una campesina, Giselle, quien fallece de tristeza al descubrir la traición de su amado, el duque Albrecht.

En su segundo acto, Giselle vuelve como una Wili, un espíritu de mujeres traicionadas, enfrentándose a la difícil decisión de perdonar o condenar a su amante. Esta fusión de destreza técnica y emoción intensa ha asegurado la posición de ‘Giselle’ como clásico indiscutible del repertorio mundial.

Un Teatro con Convocatoria Histórica

Inaugurado en 1891 como Teatro Rivera Indarte, el Teatro del Libertador fue reconocido como Monumento Histórico Nacional en 1991. Con una capacidad de 1.000 espectadores, su elegante fachada manierista y el interior neobarroco, adornado con elementos traídos de Europa, lo han establecido como un pilar arquitectónico en Córdoba, atrayendo a miles de visitantes cada año.

A lo largo de su rica historia, el teatro ha sido anfitrión de las más destacadas producciones de ballet y ópera internacional, incluyendo clásicos como ‘El lago de los cisnes’ y ‘El Cascanueces’. Asimismo, su repertorio operístico incluye obras legendarias como ‘La traviata’ de Verdi y ‘Carmen’ de Bizet.

Celebremos a lo Grande: Seis Funciones Imperdibles

La elección de ‘Giselle’ para conmemorar los 135 años del Teatro no es fortuita, ya que es una obra que exige la máxima entrega de sus intérpretes y que el público de Córdoba no ha tenido el placer de ver en varios años.

El Ballet Oficial de la Provincia encabezará todas las funciones junto a la Orquesta Sinfónica, que interpretará en vivo la célebre partitura de Adam. Esta temporada no solo celebra el legado artístico del teatro, sino que también posiciona a Córdoba en el mapa del turismo cultural nacional, donde la belleza natural de sus sierras y su rica gastronomía complementan este evento de alta calidad escénica.