Madre y su bebé fallecen en trágico accidente camino a festividad religiosa

Tragedia en San Luis: Madre e hija pierden la vida en un choque fatal
Una madre de 32 años y su bebé de tan solo un año fallecieron en un lamentable accidente de tránsito mientras se dirigían a una importante festividad religiosa, conectando dolor y consternación en la comunidad.
El trágico suceso ocurrió este viernes en la ruta nacional 146, en el acceso a San Luis, cuando la camioneta en la que viajaban colisionó frontalmente con un camión a la altura del kilómetro 161, cerca de la localidad de Beazley.
Detalles del choque fatal
Las primeras investigaciones indican que el camión, que provenía de Santa Fe con rumbo a San Rafael, impactó de manera violenta contra la Citroën Berlingo, que se dirigía en sentido contrario. En el vehículo familiar viajaban la madre y su pequeña, además del esposo, quien conducía en el momento del accidente.
Identificación de las víctimas
Las víctimas fueron identificadas como Silvina Alejandra Enríquez, de 32 años, y su hija de un año, Mia Nahiara Núñez Enríquez, ambas originarias de San Rafael, Mendoza.
La condición del esposo y conductor
El esposo y padre de las afectadas, un hombre de 35 años, sufrió múltiples lesiones y fue trasladado de inmediato al Hospital Central Dr. Ramón Carrillo de San Luis, donde permanece internado y fuera de peligro. Desgraciadamente, tanto Silvina como Mia fallecieron en el lugar del accidente.
Sobre el conductor del camión
El conductor del camión Mercedes Benz, un hombre de 53 años, y la mujer que lo acompañaba, de 45 años, resultaron ilesos en el accidente.
Un viaje hacia la festividad
Los tres ocupantes de la camioneta se dirigían hacia la Festividad del Santo Cristo de la Quebrada, el evento religioso de mayor magnitud en San Luis, que se celebra anualmente del 24 de abril al 3 de mayo en Villa de la Quebrada.