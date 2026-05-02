Madre y su bebé fallecen en trágico accidente camino a festividad religiosa

Tragedia en San Luis: Madre e hija pierden la vida en un choque fatal

Una madre de 32 años y su bebé de tan solo un año fallecieron en un lamentable accidente de tránsito mientras se dirigían a una importante festividad religiosa, conectando dolor y consternación en la comunidad.

El trágico suceso ocurrió este viernes en la ruta nacional 146, en el acceso a San Luis, cuando la camioneta en la que viajaban colisionó frontalmente con un camión a la altura del kilómetro 161, cerca de la localidad de Beazley.

Detalles del choque fatal

Las primeras investigaciones indican que el camión, que provenía de Santa Fe con rumbo a San Rafael, impactó de manera violenta contra la Citroën Berlingo, que se dirigía en sentido contrario. En el vehículo familiar viajaban la madre y su pequeña, además del esposo, quien conducía en el momento del accidente.

Identificación de las víctimas

Las víctimas fueron identificadas como Silvina Alejandra Enríquez, de 32 años, y su hija de un año, Mia Nahiara Núñez Enríquez, ambas originarias de San Rafael, Mendoza.

La condición del esposo y conductor

El esposo y padre de las afectadas, un hombre de 35 años, sufrió múltiples lesiones y fue trasladado de inmediato al Hospital Central Dr. Ramón Carrillo de San Luis, donde permanece internado y fuera de peligro. Desgraciadamente, tanto Silvina como Mia fallecieron en el lugar del accidente.

Sobre el conductor del camión

El conductor del camión Mercedes Benz, un hombre de 53 años, y la mujer que lo acompañaba, de 45 años, resultaron ilesos en el accidente.

Un viaje hacia la festividad