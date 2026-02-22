17° Cruce de la Ría Deseado: Aguas Abiertas y Pasión que Unen a la Región

El muelle Ramón fue testigo de una jornada inolvidable, donde el espíritu deportivo y la camaradería se unieron para dar vida a una nueva edición del emblemático Cruce de la Ría Deseado.

Este sábado, Puerto Deseado se vistió de fiesta con la realización del 17° Cruce de la Ría Deseado. Nadadores de diversos puntos de la región, tales como Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y Trelew, se unieron a los anfitriones para desafiar las aguas del embalse. Este evento recreativo ya se ha consolidado como un clásico en la localidad, atrayendo cada año a más participantes y espectadores.

Las condiciones climáticas favorecieron enormemente el evento: con temperaturas agradables y poco viento, un gran número de entusiastas se acercó a la ribera para apoyar a los competidores. La atmósfera fue de celebración, reflejando el fuerte sentido de comunidad que caracteriza a la región.

Este cruce, que reúne a nadadores experimentados y aficionados, no solo es una prueba de resistencia, sino también una oportunidad para fortalecer lazos entre distintas localidades. Cada año, el evento se enriquece con la participación de más atletas, lo que augura un futuro brillante para esta tradición.