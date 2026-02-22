Gustavo Sáenz critica a Cristina Kirchner por designar ‘a dedo’ a los líderes del PJ

La Tensión en el Peronismo: Gustavo Sáenz Lanza Críticas a Cristina Kirchner

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, arremetió contra la expresidenta Cristina Kirchner, cuestionando su rol en la dirección del Partido Justicialista desde su domicilio en Constitución. A través de un mensaje en redes sociales, instó a una mayor democratización en la conducción del PJ a nivel provincial.

Un Conflicto Abierto en el Peronismo

La interna del peronismo sigue siendo protagonista. Gustavo Sáenz, gobernador salteño, utilizó su cuenta de X para arremeter contra Cristina Kirchner, acusándola de manejar el partido a distancia y sin rendir cuentas a las bases.

Las Críticas de Sáenz: Un Mensaje Directo a Cristina Kirchner

En su publicación, Sáenz expresó: “La pyme familiar de la Sra., su hijo y sus amigos sigue decidiendo a dedo desde Buenos Aires las autoridades partidarias del PJ en las provincias, a pesar de la vergüenza que dieron en las últimas elecciones”. Este comentario surge tras la reciente decisión de Kirchner de reemplazar a Sergio Berni por Pablo Kosiner en la conducción del PJ salteño.

Demandas de Democracia Interna

El mandatario cuestionó: “¿Por qué no llama a elecciones libres y democráticas en Jujuy y en Salta? ¿Por qué Ud. decide a dedo quién va a conducir el PJ en estas provincias y no sus afiliados?”. Estas palabras subrayan la creciente disconformidad dentro del partido sobre su gestión y toma de decisiones.

Contexto de Cambios en el PJ

La intervención política de Kirchner se produce en un momento clave de reconfiguración del peronismo, donde varios legisladores han optado por apoyar medidas del gobierno actual, como la reciente reforma laboral. Esto ha encendido luces de alerta entre los líderes provinciales que ven amenazada su influencia.

Un Llamado al Regreso a las Raíces

Sáenz también hizo un llamado a Kirchner y al líder de La Cámpora a regresar a la esencia del Partido de la Victoria, un sello que simboliza los inicios de Néstor Kirchner. “No sigan destruyendo al PJ,” enfatizó el gobernador, indicando la necesidad de revitalizar los lazos con las bases.

Un Futuro Incierto para el PJ

La llegada de Kosiner a la presidencia del PJ salteño tiene como objetivo reorganizar la estructura partidaria y evaluar la situación de aquellos que han respaldado al oficialismo. Sin embargo, la desconfianza persiste entre los militantes que anhelan un partido más democrático y representativo.

Reacciones Pasadas y Presentes

No es la primera vez que Sáenz se expresa de esta manera. En octubre del año pasado, tras elecciones desfavorables, ya había manifestado su preocupación sobre la dictadura de decisiones en el partido: “El PJ no es una pyme familiar que maneja desde el balcón”.