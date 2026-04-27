20 años de ‘El Diablo Viste a la Moda’: Molly Rogers revela secretos sobre los looks de Miranda y Andy

Con un gran despliegue de talento y expectación, este jueves llega a las salas argentinas la continuación de una película que dejó huella en el cine. El Diablo Viste a la Moda 2 reúne nuevamente a Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt en una trama que promete explorar la evolución del mundo de la moda dos décadas después.

Un Reencuentro con Estilo

Las icónicas personajes Miranda Priestly, Andy Sachs y Emily Charlton regresan en un contexto transformado por la era digital. Con el giro de los medios de comunicación y la moda actuales, la narrativa se adentra en cómo estas protagonistas se adaptan a un entorno donde las revistas impresas han cedido el lugar a plataformas virtuales.

Intriga y Sorpresas en la Trama

Los primeros detalles de la película se revelarán al público argentino este jueves, pero durante la filmación en 2025 ya se dejaron entrever algunos giros interesantes, como la aparición de Lady Gaga y sorprendentes looks que las actrices lucieron en exteriores.

El Vestuario: Un Personaje por Sí Mismo

El vestuario, que jugó un papel central en la primera entrega, nuevamente está en manos de Molly Rogers, la talentosa vestuarista que previamente colaboró con Patricia Field. Rogers, ganadora del Emmy, se prepara para deleitar a los fanáticos con atuendos que reflejan la evolución de los personajes.

Un Toque Vintage en la Modernidad

Rogers destaca la importancia de integrar piezas vintage y marcas sudamericanas en el vestuario, subrayando la calidad y carácter único que estas prendas aportan a la narrativa. Entre sus elecciones se encuentran referencias que invocan a los looks atemporales de la primera parte, reflejando la evolución de los personajes a lo largo de los años.

Las Voces del Elenco

Los actores tuvieron un papel activo en el proceso creativo, compartiendo sus opiniones sobre las prendas, lo que ayudó a crear una conexión más profunda con sus personajes. Esta colaboración hizo que el vestuario no solo sea atractivo, sino que también cuente una historia propia, representando las transformaciones personales de cada uno a lo largo de estos 20 años.

Moda en Tiempo de Cambio

Rogers también reflexiona sobre el ritmo acelerado del mundo actual y cómo la moda y los medios deben adaptarse para sobrevivir. Los looks de la película están diseñados para tener una estética atemporal, permitiendo que los espectadores disfruten de la película sin sentirse atrapados por tendencias pasajeras.

Un Regreso Esperado

Los fanáticos pueden esperar encontrar guiños nostálgicos, incluyendo algunas prendas de la primera película que prometen ser una grata sorpresa. A medida que se revela el mundo en el que estas mujeres viven, el vestuario se convierte en un poderoso aliado en la narrativa, mostrando los desafíos y triunfos de cada personaje.