Propuestas de un senador aliado de Milei para reformar las PASO

El senador correntino Eduardo "Peteco" Vischi presentó una innovadora propuesta para modernizar las PASO, buscando optimizar recursos sin sacrificar la participación ciudadana en el proceso electoral.

En medio de un intenso debate sobre la eficiencia del gasto público, Eduardo Vischi ha planteado un proyecto de ley que busca transformar las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. En lugar de eliminar este sistema electoral, el senador propone una reforma profunda que permita un uso más eficiente de los recursos involucrados.

Cambio en el Enfoque Electoral

El eje central de la propuesta de Vischi es la adaptación del proceso electoral en la instancia previa a las elecciones generales. Algunos de los puntos más relevantes incluyen:

1. Eliminación de la Obligación de Votar

Se propone que las PASO dejen de ser obligatorias, eliminando las sanciones para quienes no asistan a votar. Esta medida busca aliviar la carga que representa el voto obligatorio para los ciudadanos.

2. Sin Internas, sin PASO

Las agrupaciones políticas que presenten una lista única tendrían la opción de omitir esta instancia de votación, reduciendo así los costos logísticos y administrativos que implica el proceso electoral.

3. Umbral de Participación del 10%

La propuesta establece que las primarias solo se llevarán a cabo si se alcanza un nivel mínimo de participación del 10% del padrón electoral, lo que podría evitar elecciones innecesarias.

4. Flexibilidad en la Fórmula Presidencial

El candidato a la presidencia elegido en las PASO tendría la posibilidad de seleccionar a su compañero de fórmula entre los precandidatos de su agrupación, generando así una mayor flexibilidad en la presentación de candidaturas.

Incorporación de Tecnología y Austeridad

Además, Vischi impulsa la digitalización del proceso electoral. Se contempla el uso de plataformas como «Mi Argentina» para validar la identidad de los votantes y certificar los avales necesarios, siempre bajo la supervisión de la Justicia Electoral Nacional para asegurar la privacidad de los electores.

5. Prohibición de Publicidad con Recursos Públicos

La iniciativa incluye la prohibición del uso de fondos públicos para publicidad electoral. También se prevé ajustar el número de mesas de votación según la estimación de participación, garantizando una administración más efectiva de los recursos humanos y materiales durante los comicios.

Con esta propuesta, Eduardo Vischi no solo busca posicionar a Corrientes en el centro del debate político nacional, sino que también aboga por un uso más eficiente de los recursos públicos, enfatizando que estos deben destinarse a las áreas que realmente lo requieren. La reforma promete abrir un nuevo capítulo en la dinámica electoral en Argentina.