Hoskinson advierte: la ley cripto de EE. UU. amenaza nuevos proyectos

El cofundador de Ethereum y creador de Cardano, Charles Hoskinson, alerta sobre los peligros de la Clarity Act, que, según él, beneficiaría a las criptomonedas consolidadas a expensas de los nuevos proyectos.

Charles Hoskinson ha expresado preocupaciones serias sobre la Clarity Act, un proyecto de ley en Estados Unidos que pretende regular el sector de las criptomonedas. En una reciente entrevista, Hoskinson subrayó que esta legislación podría terminar perjudicando a futuros proyectos innovadores en el ámbito cripto, en lugar de proporcionar un marco ordenado para la industria.

“Es beneficioso para mí personalmente, pero desfavorable para la industria en general”, comentó Hoskinson durante su participación en el programa Crypto Coin Show.

El Riesgo de Ahogar Nuevas Iniciativas

El creador de Cardano destacó que la ley priorizaría a las criptomonedas ya establecidas, como Bitcoin, Ethereum y XRP. En contraste, los nuevos proyectos podrían enfrentarse a una situación complicada, catalogados como valores financieros sin acceso a capital, inversión o un camino claro hacia el crecimiento.

Una Comparación Histórica con Internet

Hoskinson comparó esta regulación con los primeros días de Internet, cuestionando si una normativa que hubiera restringido a gigantes como Amazon o Google en sus inicios habría sido vista como un éxito. Su respuesta fue un contundente “no”.

Más Poder para Reguladores Restrictivos

El cofundador de Ethereum advirtió que la nueva ley podría otorgar más poder a futuros reguladores, que tendrían la capacidad de frenar prácticamente cualquier nueva iniciativa en el ámbito cripto. Actualmente, muchas empresas del sector han logrado protegerse legalmente gracias a la falta de regulaciones claras. Sin embargo, con la aprobación de la Clarity Act, esa zona gris dejaría de existir.

Un Llamado a la Precaución

Hoskinson no escatimó en críticas al proceso político detrás de la Clarity Act, señalando la falta de diálogo con agencias reguladoras y expertos en el sector. Además, sugirió que sería mejor esperar hasta 2029 para evitar la promulgación de una ley dañina difícil de corregir.

Propuesta Innovadora para el Marco Regulatorio

Una de las inquietudes que manifestó Hoskinson es que la definición actual de “valor” en EE. UU. es de 1933, obsoleta para los activos digitales modernos. Propuso crear una nueva categoría legal llamada “valor digital descentralizado” que podría resolver entre el 70% y el 80% de los conflictos actuales en finanzas descentralizadas.

Avances en Autocustodia: Project Midnight

Hoskinson también presentó los desarrollos de su nuevo proyecto Midnight, diseñado para simplificar el uso de criptomonedas. Su objetivo es que cualquier persona pueda crear una billetera digital en 60 segundos sin tener que lidiar con claves o direcciones complejas.

Colaboraciones recientes incluyen a grandes nombres como Google Cloud, MoneyGram y Vodafone.

Un Llamado a la Autocustodia

Para finalizar, Hoskinson hizo un llamado a los usuarios para que practiquen la autocustodia de sus activos, promoviendo un enfoque más independiente y menos dependiente de intermediarios. Cuantas más personas adopten herramientas descentralizadas, más difícil será imponer restricciones estrictas a la industria cripto.