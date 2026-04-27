«Clima: El día más frío de la semana, según el SMN»

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia un drástico cambio de temperatura para este lunes 27 de abril, con ráfagas intensas y un marcado descenso térmico. ¡Descubramos qué esperar!

Pronóstico del Tiempo: ¿Qué nos Deparará el Lunes?

Este lunes, la ciudad se despertará con temperaturas mínimas de 7°C, que se elevarán solo hasta los 18°C en horas de la tarde. La jornada comenzará nublada, pero se espera que la nubosidad se disipe al salir el sol. Por el momento, no se prevén lluvias.

¿Cómo Será la Semana en Buenos Aires?

El martes, se anticipa un ligero aumento, con temperaturas que oscilarán entre 11°C y 18°C. En tanto, el miércoles arribará con un clima más templado, donde se esperan mínimas de 13°C y máximas que alcanzarían los 23°C.

El pronóstico del tiempo en la Ciudad

Alerta Amarilla: Precauciones en Buenos Aires

Para este lunes, el SMN ha emitido una alerta amarilla en Buenos Aires. Las lluvias persistentes se manifestarán con intensidad moderada a fuerte, acumulando entre 40 y 80 mm, pudiendo sobrepasar esa cifra en algunas zonas. Además, se prevén tormentas embebidas con posibilidad de caída de granizo.

Recomendaciones para Afrontar las Tormentas

Ante la inminente tormenta, el SMN aconseja:

• Permanecer en interiores siempre que sea posible.

• No sacar la basura y asegurarse de limpiar desagües.

• Desconectar dispositivos eléctricos si hay ingreso de agua.

• Mantener puertas y ventanas cerradas y alejadas de corrientes fuertes.

• Asegurar objetos que puedan volar con el viento.

• Si te encuentras al aire libre, busca refugio en un espacio cerrado.