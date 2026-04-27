Un reciente informe denunciando el apoyo militar de los Emiratos Árabes Unidos a los rebeldes sudaneses ha sacudido el escenario internacional, revelando la participación de mercenarios colombianos en una de las crisis humanitarias más severas del mundo.

Mercenarios en la línea de fuego: el papel de los colombianos en Sudán

Una red de mercenarios colombianos, con respaldo de los Emiratos Árabes Unidos, fue crucial en la captura de la ciudad de El Fasher por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) el año pasado. Esta información proviene de una investigación impulsada por el Conflict Insights Group (CIG).

La evidencia detrás del apoyo militar

El informe se basa en datos obtenidos a partir del rastreo de teléfonos móviles de los combatientes involucrados. A pesar de los constantes desmentidos por parte de los EAU sobre su participación, la investigación confirma un vínculo directo con las RSF, que llevan años enfrentándose al ejército regular de Sudán.

Impacto de la caída de El Fasher

La caída de esta ciudad marcó un capítulo brutal en el conflicto, que ha dejado decenas de miles de muertos y millones de personas desplazadas. El director del CIG, Justin Lynch, expresó que esta investigación es un hito al poder demostrar con certeza el involucramiento de los EAU.

Uniones peligrosas: la brigada «Lobos del Desierto»

Según el informe, mercenarios que operaban drones desde los EAU viajaron a Sudán, contribuyendo a la ofensiva de las RSF. Se identificaron arriesgadas conexiones, incluyendo nombres de unidades de wifi que revelan la presencia de estos combatientes en zonas estratégicas.

La perspectiva del presidente colombiano

El presidente Gustavo Petro se refirió a estos mercenarios como «espectros de la muerte», denunciando la trata de personas que implica su reclutamiento. La magnitud de la crisis humanitaria en Sudán ha atraído la atención internacional sobre este delicado tema.

Detalles impactantes del informe del CIG

El CIG utilizó herramientas de rastreo de móviles y análisis de datos satelitales para documentar actividades de mercenarios en Sudán. Este trabajo incluyó el seguimiento de dispositivos que revelan conexiones claras entre Colombia y las RSF durante momentos críticos, como la caída de El Fasher.

Conexiones geográficas y operativas

Los datos sugieren una red de operaciones que abarca desde Colombia hasta bases en los Emiratos y regiones en Libia y Somalia, consideradas puntos logísticos para el apoyo a las RSF. Este esfuerzo internacional revela cómo el conflicto se ha transformado en un escenario de intereses extranjeros.

Reacciones internacionales y consecuencias persistentes

Las potencias mundiales observan con atención el apoyo militar dado a ambos bandos, lo cual ha prolongado el conflicto. A pesar de las condenas emitidas por los EAU sobre las atrocidades en El Fasher, las pruebas emergentes evidencian una red compleja de participación militar y económica que podría tener repercusiones globales.

Un futuro incierto para Sudán

El informe del CIG establece que las atrocidades en El Fasher podrían no haber ocurrido sin la asistencia de drones y mercenarios. El ascenso de brigadas como los «Lobos del Desierto», dirigidas por veteranos del ejército colombiano, subraya la gravedad de la situación en Sudán y la necesidad de atención internacional.