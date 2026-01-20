20 Claves del Éxito Disney

Hoy, 20 de enero, celebramos dos décadas desde el estreno de High School Musical, la película que marcó un antes y un después en la televisión por cable. Aunque su lanzamiento fue en Estados Unidos, llegó a Argentina y gran parte de Sudamérica en octubre de 2006, atrapando a toda una generación.

El Impacto de High School Musical en Argentina

El fenómeno fue tan arrollador que estrellas como Vanessa Hudgens (Gabriella Montez), Corbin Bleu (Chad), Monique Coleman (Taylor), Lucas Grabeel (Ryan) y Ashley Tisdale (Sharpay) se presentaron en el icónico estadio de River Plate en mayo de 2007. Curiosamente, Zac Efron (Troy) no estuvo presente; su ausencia tiene una historia interesante detrás.

La Versión Argentina de la Historia

En el país, se creó un programa titulado High School Musical: La selección, tras un exhaustivo casting que incluyó a Fer Dente y Agustina Vera, quienes brillaron en la serie.

Curiosidades que No Conocías

Entre los secretos mejor guardados, destacan preguntas intrigantes: ¿cuál fue la canción favorita de Zac Efron? ¿Y la de Vanessa Hudgens? Además, se reveló la sexualidad de Ryan, un tema que ha generado debates desde su estreno. Curiosamente, el concepto original de la película surgió de un guion para Grease 3.

Detalles Fascinantes de la Producción

Un dato poco conocido es que la voz de Zac Efron fue doblada por Drew Seeley, quien hizo audición para el papel de Troy. Seeley interpretó temas icónicos como Get’cha Head in the Game y What I’ve Been Looking For. Efron, a pesar de su talento, solo cantó algunas líneas iniciales debido a diferencias en el rango de voz. No obstante, en las secuelas, pudo interpretar canciones adaptadas para su tesitura vocal, consolidando su lugar como un ícono musical.