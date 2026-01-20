Descubre los Mejores Destinos All-Inclusive en Brasil

El verano de 2026 promete ser emocionante para los argentinos, que están eligiendo las playas brasileñas como su destino favorito. Con un tipo de cambio favorable y una oferta de resorts inigualable, Brasil se coloca como una opción irresistible frente a los clásicos nacionales.

Los Resorts Todo Incluido que No Te Puedes Perder

Brasil se posiciona como uno de los destinos predilectos para las vacaciones veraniegas de los argentinos. Varias opciones de resorts todo incluido están listas para satisfacer todas las expectativas. A continuación, te presentamos un recorrido por los mejores lugares según Tripadvisor.

Iberostar Waves Bahia – Bahía

Ubicado en Praia do Forte, este resort se extiende frente al mar y ofrece una experiencia integral, con varias piletas, gimnasio, spa y opciones de entretenimiento que incluyen discoteca. Con precios a partir de aproximadamente 2,400 dólares por una semana para dos, es una opción bastante atractiva.

Club MED – Rio das Pedras

Rodeado por la exuberante Mata Atlántica, este complejo promueve la ecología y actividades al aire libre. Entre sus variedades de habitaciones, destaca la Espacio Exclusive Suite, ideal para familias. Sus precios varían entre 2,000 y 3,000 dólares para tres personas, ofreciendo una experiencia única.

SERHS Natal Grand Hotel – Natal

Localizado en el noreste del país, este hotel no es completamente all inclusive, pero ofrece una experiencia de alta gama con un parque acuático y spa. Una semana para dos personas en febrero comienza en 2,500 dólares.

Maceió Mar Resort – Maceió

Un lujo frente al mar, destaca por su atención al detalle y lujosos servicios. Con un sistema todo incluido y precios que empiezan desde 2,600 dólares por semana para dos, promete unas vacaciones inolvidables.

Sauipe Sol Grand Premium

Este complejo en Costa do Sauípe brilla por su acceso directo a la playa y su amplia oferta de entretenimiento y comida. Desde 2,200 dólares para dos personas, es perfecto para quienes buscan relax y actividades.

Resort All Inclusive Arcobaleno

Ideal para parejas, este hotel en Porto Seguro ofrece relajación total con acceso directo a la playa. Sus precios comienzan desde 2,200 dólares para seis noches, lo que lo convierte en una excelente opción para los románticos.