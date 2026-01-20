Dólar en Córdoba: Cotización de este martes 20 de enero

Este martes 20 de enero, las cotizaciones del dólar en Argentina marcan un panorama fluctuante que impacta en el bolsillo de los ciudadanos. Conoce todos los detalles sobre el precio de la divisa estadounidense en las diferentes entidades bancarias.

El dólar oficial en el Banco Nación se establece en 1.460 pesos para la venta y 1.410 pesos para la compra. Este ajuste se encuentra dentro del marco de las nuevas bandas establecidas por el Gobierno nacional, que fijan los límites entre $1.000 y $1.500 pesos.

Valores del Dólar en el Banco Nación

El precio del dólar varía cada día, y el Banco Nación refleja esta tendencia. Es importante estar atento a estas cifras, dado que pueden influir en operaciones comerciales y decisiones de ahorro.

Mercado Paralelo: Dólar Blue

En el mercado informal, conocido como dólar blue, las cotizaciones suelen ser más altas y reflejan la oferta y demanda de la calle, aunque en este momento no se dispone de cifras precisas.

Dólar MEP: Información actualizada

En relación al dólar MEP, actualmente se adquiere a $1.465,53 y se vende a $1.466,45. Este tipo de cambio es relevante para aquellos que operan en el mercado de valores.

Cotizaciones por Banco

A continuación, se presentan los valores de compra y venta del dólar en distintas entidades financieras:

Bancor

– Compra: $1.410

– Venta: $1.470

BBVA

– Compra: $1.410

– Venta: $1.460

ICBC

– Compra: $1.415

– Venta: $1.465

Banco Supervielle

– Compra: $1.434

– Venta: $1.474