Primer Fin de Semana Largo de 2026: Fechas Clave según el Calendario Oficial

Con el nuevo año ya en marcha, los ciudadanos y el turismo en Argentina vuelven a poner la mirada en los esperados fines de semana largos. Las próximas pausas no solo prometen descanso, sino también aventuras y escapes inolvidables.

El calendario de feriados de 2026 ya está definido y trae buenas noticias: el próximo feriado nacional se transformará en un merecido fin de semana largo de cuatro días, un momento ideal para disfrutar del verano.

¿Cuándo será el Próximo Fin de Semana Largo?

La primera gran oportunidad para descansar se dará con los feriados de Carnaval, que en 2026 caerán los días lunes 16 y martes 17 de febrero. Así, los argentinos podrán disfrutar de un increíble fin de semana largo desde el sábado 14 al martes 17, por un total de cuatro días de ocio.

Estos feriados suelen ser muy aprovechados, ya que coinciden con la temporada alta de verano. Muchos optan por escapadas a la playa, viajes a la sierra o simplemente disfrutar en la ciudad.

Año de Oportunidades: Un Vistoso Calendario de Feriados

El calendario nacional de feriados 2026 incluye 12 fines de semana largos, conformados no solo por feriados inamovibles, sino también por feriados trasladables y días no laborables. Esto asegura que, a excepción de septiembre, cada mes ofrezca al menos un momento para desconectar y recargar energías.

Todas las Fechas Clave: Feriados Inamovibles

Dentro de los feriados inamovibles podemos destacar:

Año Nuevo – 1 de enero

– 1 de enero Carnaval – 16 y 17 de febrero

– 16 y 17 de febrero Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia – 24 de marzo

– 24 de marzo La Revolución de Mayo – 25 de mayo

– 25 de mayo Día de la Independencia – 9 de julio

– 9 de julio Navidad – 25 de diciembre

Feriados Trasladables y Días No Laborables

El calendario también incluye feriados trasladables, como el Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes y el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, así como días no laborables con fines turísticos que buscan optimizar los descansos.