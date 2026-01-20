¡Calor intenso en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly! Martes alcanzará los 29°C.

Hoy se presenta como un día ideal para disfrutar del sol y las actividades al aire libre, con un clima que invita a visitar playas y plazas.

De acuerdo con el último informe meteorológico, las condiciones son ideales para las actividades exteriores. El viento soplará con ráfagas moderadas que no superarán los 50 km/h durante la tarde y la noche.

El martes arrancará con una temperatura mínima de 17°C. Las primeras horas del día prometen cielos despejados, aunque se espera un aumento gradual en la nubosidad hacia la tarde.

No habrá precipitaciones, consolidando un ambiente típicamente veraniego en la región.

Cambios Notables para el Miércoles

El clima comenzará a cambiar el miércoles. Aunque se prevén temperaturas elevadas, con una mínima de 16°C y una máxima de 27°C, el viento se convertirá en el protagonista. Durante la madrugada, se anticipan ráfagas de hasta 87 km/h, que irán disminuyendo a 69 km/h en la mañana y tarde, y 59 km/h al finalizar el día.

Descenso y Lluvias para el Jueves

Un cambio considerable se avecina para el jueves, llevando consigo un alivio del calor tras varios días de temperaturas altas. La máxima alcanzará solo los 15°C, coincidiendo con la mínima prevista.

Se esperan tormentas aisladas en la madrugada y mañana, aunque la intensidad del viento será menor que en los días anteriores. Hacia la tarde, el cielo estará parcialmente nublado, y no se esperan lluvias, según lo informado por fuentes oficiales.