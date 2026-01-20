Precios de la Pizza: Moldes, Piedra y Napolitana en Esta Temporada

Descubre el lado más delicioso de Mar del Plata con las mejores pizzerías que combinan tradición y modernidad. Si estás buscando un buen bocado durante tus vacaciones, aquí tienes tres joyas gastronómicas para disfrutar.

Los Templos de la Pizza en Mar del Plata

1. Viccini: Autenticidad y Ahorro

En su encantadora pizzería al molde, Walter, cuarto generación de pizzeros, ofrece una experiencia única con ingredientes especiales como mozzarella de Luján y aceitunas de La Rioja. Sus masas, con un toque tradicional y fermentación natural, resultan en una pizza jugosa y esponjosa. La fugazzeta rellena, con jamón y mozzarella, es la estrella del menú y hace las delicias de los comensales.

2. Ginno’s: Pizza a la Piedra con Estilo Familiar

Ubicado frente al club Urquiza, Ginno’s invita a disfrutar de su atmósfera cálida y relajada. Su pizza a la piedra es única, fusionando estilos napolitanos e italianos. La fugazzeta rellena es la más buscada, llena de mozzarella y cebolla, mientras que la pizza ajo al oleo presenta una mezcla perfecta de sabores.

3. Da Filippo: Un Homenaje a Maradona

En un ambiente que rinde tributo al eterno Diego Maradona, esta pizzería napolitana destaca por sus masas elaboradas con fermentación prolongada y horno a leña. La Pizza Margarita, confeccionada con tomate italiano y mozzarella, es un clásico que no puedes dejar de probar. Además, su Pizza con albóndigas e ingredientes frescos segura te sorprenderá.