Dante Sica: ‘Dos años no son suficientes para recuperar la confianza mundial’

En un escenario de superávit fiscal, la percepción de riesgo en Argentina persiste. Dante Sica ofrece un profundo análisis sobre cómo el pasado influye en la actualidad económica del país.

La sombra del pasado económico de Argentina sigue afectando la confianza de los inversores en el país, según el economista Dante Sica. A pesar de contar con un superávit fiscal y un orden macroeconómico, la desconfianza en los mercados internacionales continúa, sugiere Sica con una metáfora contundente: “Es como abrir un bar con un ex alcohólico, aunque haya estado sobrio dos años, su historia pesa.”

Mercosur y la Unión Europea: Nuevas Oportunidades

En la conversación con el programa Economía 21 de Radio Splendid, Sica destacó la importancia del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, que consideró “el tratado de cooperación y comercio más significativo para Argentina en las últimas cuatro décadas.” Aunque su impacto no será inmediato, abre un camino valioso para mejorar la competitividad y atraer inversiones sostenibles.

“Este acuerdo marca un punto de partida. Los empresarios deben prepararse para acceder a un mercado de más de 400 millones de consumidores con buenos ingresos, lo que transforma las posibilidades de producción en el país,” agregó.

Transformación en Sectores Productivos

Sica opinó que la discusión actual sobre la economía argentina ya no se limita a la rivalidad entre el campo y la industria. Se vislumbra un Mercosur como proveedor estratégico en áreas clave como alimentos, energía, minerales críticos -como litio y cobre- y tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial.

También anticipó que el sector automotor enfrentará una reconfiguración significativa hacia 2026, con la llegada inminente del primer contenedor de BYD que traerá más de 5.000 vehículos. La eliminación de aranceles para vehículos híbridos y eléctricos intensificará la competencia en precios y beneficiará al consumidor.

Riesgo País: Desafíos y Reformas Necesarias

Al ser consultado sobre la persistencia del riesgo país a pesar del orden fiscal, Sica reiteró su visión: “Aunque el país lleve dos años de estabilidad, su pasado genera desconfianza para los inversores. Dos años no son suficientes.”

Por último, Sica sugirió que el enfoque del Gobierno debería centrarse menos en el tipo de cambio y más en una agenda reformista que incluya cambios en las áreas laboral, impositiva y regulatoria, brindando así señales claras a la comunidad financiera. “La política es un juego; no habría habido un Milei sin el Gobierno de Macri que lo precedió,” concluyó.