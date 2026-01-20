La Quinta lanza su línea de productos premium

La reconocida fábrica de alfajores cordobesa, La Quinta, impulsa su crecimiento con el lanzamiento de «Selección de Autor», una línea exclusiva destinada a los amantes de los productos artesanales.

Un Nuevo Horizonte para La Quinta

La Quinta, emblemática fábrica de alfajores con sede en Córdoba, se adentra en el mercado premium con «Selección de Autor». Esta nueva línea se enmarca dentro de una estrategia de diversificación que busca consolidar su presencia no solo a nivel nacional, sino también en segmentos más exclusivos.

Un Proceso Artesanal y Diferenciado

La propuesta de «Selección de Autor» se centra en la elaboración meticulosa de cada alfajor. Cada producto está diseñado como una obra única, utilizando ingredientes de alta calidad y un proceso de producción cuidadoso que resalta la esencia de cada variedad.

La Filosofía Detrás del Producto

Con el lema «Valió la espera», La Quinta pone énfasis en el tiempo y la dedicación empleados en la creación de estos alfajores. Esta propuesta no solo busca satisfacer el paladar, sino también contar una historia de dedicación y autenticidad.

Evento Especial de Lanzamiento

El lanzamiento oficial está programado para este viernes 16, a partir de las 20 horas, en el local de La Quinta ubicado en Sarmiento 180, frente al famoso Reloj Cucú, en Villa Carlos Paz. Las primeras 100 personas en asistir tendrán la oportunidad de degustar estos exclusivos alfajores, marcando el inicio de una nueva etapa para la marca.

Expansión sin Pérdida de Identidad

La compañía ha enfatizado que este nuevo emprendimiento en el sector premium no significa un desvío de su esencia, sino una ampliación de su oferta. A la par, La Quinta sigue expandiendo su capacidad de producción, alineándose con las tendencias del mercado y las expectativas de sus consumidores.

El Futuro de La Quinta

Con «Selección de Autor», La Quinta inicia una emocionante fase en su trayectoria, comprometida a ofrecer alfajores de excepcional calidad e innovación. Con este nuevo rumbo, la marca reafirma su legado en la industria alimentaria, prometiendo seguir sorprendiendo a los paladares más exigentes.