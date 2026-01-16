20 Prepagas Suspendidas: Decisión de la Superintendencia de Salud

La Superintendencia de Salud da de baja 20 entidades de medicina prepaga en Argentina
La Superintendencia de Servicios de Salud ha oficializado la baja de 20 entidades del Registro Nacional de Medicina Prepaga, como parte de un reordenamiento impulsado por el nuevo Gobierno de Javier Milei.
Este viernes, a través de dos publicaciones en el Boletín Oficial, la Superintendencia señaló que la medida responde a una auditoría que reveló que estas empresas estaban registradas, pero no operaban. La acción busca depurar el sistema de salud y garantizar la eficiencia en la atención a los afiliados.
El Marco Legal de la Decisión
Según la Ley Nº 26.682, al verificar que estas entidades carecían de documentación justificativa, no tenían afiliados y estaban inactivas, se procedió a dar de baja su inscripción. Con esta medida, el organismo refuerza su compromiso por un sistema de salud más claro y funcional.
Entidades Afectadas
La lista de las entidades dadas de baja incluye importantes nombres como:
- Asociación Mutual Trabajadores Repostería Servicios Relacionados con la Salud Humana
- Mutual Persona John Deere Argentina
- Asistencia Mutual Aeronavegante
- Instituto Médico Asistencial IMA
- Centro Médico Mar Del Plata Asociación Civil
- Obra Social De La Cámara De La Industria Curtidora Argentina
- Asociación Mutual Integral De Consumos y Servicios
- Asociación Mutual De Comerciantes Bartolomé Mitre
- Gran Cooperativa De Crédito, Vivienda, Consumo, Ltda
- Asociación Mutual Bs.As. Staff De Medicina y Servicios
Añadidos en el Segundo Edicto
Un segundo edicto amplía la lista con más entidades, incluyendo:
- Asociación Mutual Intercooperativa
- Cooperativa De Electricidad, Servicios Públicos Vivienda y Crédito De Villa Cañás Limitada – Coevical
- Instituto Materno Infantil SA
- Empy SRL
- Asociación Mutual Del Personal Del Ministerio De Educación y Justicia de la Nación
- Austral Organización Médica Integral S.A.
- Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca Del Salado Ltda
- Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda.
- Emergencias Médicas Bolívar SA
- Cardio SA
Un Proceso de Limpieza
Durante esta semana, también se confirmaron la baja de otras tres compañías: Staff Médico S.A., Sancor Medicina Privada S.A. y la Obra Social del Personal Aeronáutico. Con estas 23 bajas, el total de empresas de medicina prepaga irregulares asciende a 135 en lo que va de la gestión.
Mejorando el Sistema de Salud
El Gobierno argentino ha enfatizado que este proceso de depuración es fundamental para garantizar un registro transparente que incluya solo entidades que ofrezcan calidad y competencia en servicios de salud. Así, se busca asegurar que los afiliados gocen de prestaciones efectivas y de confianza.