20 Prepagas Suspendidas: Decisión de la Superintendencia de Salud

La Superintendencia de Salud da de baja 20 entidades de medicina prepaga en Argentina

La Superintendencia de Servicios de Salud ha oficializado la baja de 20 entidades del Registro Nacional de Medicina Prepaga, como parte de un reordenamiento impulsado por el nuevo Gobierno de Javier Milei.

Este viernes, a través de dos publicaciones en el Boletín Oficial, la Superintendencia señaló que la medida responde a una auditoría que reveló que estas empresas estaban registradas, pero no operaban. La acción busca depurar el sistema de salud y garantizar la eficiencia en la atención a los afiliados.

El Marco Legal de la Decisión

Según la Ley Nº 26.682, al verificar que estas entidades carecían de documentación justificativa, no tenían afiliados y estaban inactivas, se procedió a dar de baja su inscripción. Con esta medida, el organismo refuerza su compromiso por un sistema de salud más claro y funcional.

Entidades Afectadas

La lista de las entidades dadas de baja incluye importantes nombres como: Asociación Mutual Trabajadores Repostería Servicios Relacionados con la Salud Humana

Mutual Persona John Deere Argentina

Asistencia Mutual Aeronavegante

Instituto Médico Asistencial IMA

Centro Médico Mar Del Plata Asociación Civil

Obra Social De La Cámara De La Industria Curtidora Argentina

Asociación Mutual Integral De Consumos y Servicios

Asociación Mutual De Comerciantes Bartolomé Mitre

Gran Cooperativa De Crédito, Vivienda, Consumo, Ltda

Asociación Mutual Bs.As. Staff De Medicina y Servicios

Añadidos en el Segundo Edicto

Un segundo edicto amplía la lista con más entidades, incluyendo: Asociación Mutual Intercooperativa

Cooperativa De Electricidad, Servicios Públicos Vivienda y Crédito De Villa Cañás Limitada – Coevical

Instituto Materno Infantil SA

Empy SRL

Asociación Mutual Del Personal Del Ministerio De Educación y Justicia de la Nación

Austral Organización Médica Integral S.A.

Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca Del Salado Ltda

Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda.

Emergencias Médicas Bolívar SA

Cardio SA

Un Proceso de Limpieza

Durante esta semana, también se confirmaron la baja de otras tres compañías: Staff Médico S.A., Sancor Medicina Privada S.A. y la Obra Social del Personal Aeronáutico. Con estas 23 bajas, el total de empresas de medicina prepaga irregulares asciende a 135 en lo que va de la gestión.

Mejorando el Sistema de Salud