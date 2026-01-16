El Gobierno establece nuevos bloques de subsidio eléctrico para el NOA y NEA

La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía implementa un nuevo esquema de subsidios, aumentando los límites de consumo en el norte del país durante los meses de calor intenso. Esta medida busca garantizar un acceso más equitativo a la energía en zonas afectadas por altas temperaturas.

En un contexto donde las temperaturas alcanzan niveles extremos, el Gobierno nacional ha decidido ajustar los bloques de consumo eléctrico con subsidio específicamente para las provincias del Noroeste (NOA) y Noreste (NEA). Este cambio se enmarca en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), y está destinado a mejorar la equidad territorial según las condiciones climáticas.

Detalles de los Nuevos Topes de Consumo

Zonas muy cálidas (NOA y NEA): el limite mensual subsidiado pasa de 300 kWh a 550 kWh. Zonas cálidas: se establece un tope de 370 kWh mensuales. Resto del país: se mantiene el bloque de verano en 300 kWh mensuales.

Según fuentes del Ministerio, el objetivo es adaptar los subsidios a la realidad climática de las provincias del norte, donde la electricidad se convierte en un recurso esencial para combatir el calor, especialmente en los hogares de menores ingresos que a menudo carecen de acceso a gas por redes.

Un Enfoque Territorial Justo

Estas modificaciones no solo ajustan los topes de consumo, sino que también muestran un compromiso por parte del Gobierno para asegurar que las familias más desfavorecidas no sean penalizadas por su necesidad de consumir más energía en condiciones climáticas difíciles.

Esta decisión responde a las demandas de provincias y organizaciones locales, quienes han expresado la importancia de contar con un sistema de subsidios que realmente atienda a quienes más lo requieren. De esta manera, el SEF se esfuerza por ofrecer una asistencia clara y transparente para los ciudadanos, alineándose con las realidades específicas de cada región.