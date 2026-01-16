50 Planes Imperdibles para Este Fin de Semana en Buenos Aires: Música, Teatro, Cine y Más (16-18 de enero)

Fin de Semana de Cultura: Recitales, Teatro, Cine y Exhibiciones en Argentina

Este fin de semana, Argentina se llena de vida con una variada oferta de recitales, teatro, cine y exposiciones. La programación incluye artistas destacados de la escena local y propuestas que prometen entretenimiento para todos los gustos.

Música que Resuena

40 Años de Locura – Virus

La icónica banda, con el carisma de Marcelo Moura y el aclamado Mario Serra, celebra cuatro décadas con un espectáculo donde reviven clásicos de los años ’80 como Una luna de miel en la mano, Pronta entrega y Sin disfraz. No te lo pierdas el viernes a las 21 en el Teatro Radio City, Mar del Plata.

Una Noche con Rita Cortese

La talentosa actriz y cantante Rita Cortese ofrecerá un recital extraordinario acompañada por Aldo Vallejos en guitarra y Seba Zasali en piano. La cita es el sábado a las 20:30 en Café Berlín, Villa Devoto.

Magia Sonora con Quique Sinesi y Astrid Motura

El reconocido guitarrista y la virtuosa cellista presentan su nuevo álbum La Magia, junto con homenajes a maestros como Astor Piazzolla. El concierto será el domingo a las 19 en Bebop Club, Uriarte 1658.

Brian Chambouleyron en Hasta Trilce

El cantautor presentará su espectáculo titulado Chamboulé junto a invitados especiales, el viernes a las 20:30 en Maza 177.

Teatro para Todos

Humor y Reflexión con Roberto Moldasky

Un nuevo monólogo lleno de risas sobre las peripecias de la vida moderna, incluyendo el humor político y la tecnología. La función se llevará a cabo viernes a las 21:30, sábados a las 20 y 22, y domingos a las 20 en el Teatro Apolo, Corrientes 1372. Entradas desde $60,000.

Empieza con D

Una comedia que explora la nueva vida a través de la inusual conexión entre una joven profesora de yoga y un médico retirado. Estará en escena viernes a las 20, sábados 19 y 21:30, y domingo a las 19 en Politeama, Paraná 353. Entradas desde $47,000.

The Tango Affect

Un homenaje a las grandes figuras femeninas del tango como Tita Merello, donde cuatro artistas actuales rinden tributo a través de música y relatos. Este espectáculo tendrá lugar viernes y sábado a las 21 y domingo a las 20 en el Teatro Astral, Corrientes 1639. Entradas desde $30,000.

Cine y Series

Marty Supremo

Timothée Chalamet brilla en este drama sobre un joven soñador en la Nueva York de los años ’50. ¡No te lo pierdas! En cines a partir de hoy.

La Única Opción

Una intrigante comedia-crimen coreana que examina las decisiones en una carrera profesional peligrosa para recuperar un trabajo perdido. En las salas desde hoy.

Exhibiciones Interactivas

Claude Monet: Una Experiencia Inmersiva

Descubre la genialidad de Monet en una exhibición que transforma sus obras en un espectáculo multisensorial. A partir del viernes, de 10 a 20 en el Centro de Experimentación del Teatro Colón.

Pop Brasil: Arte Radical

Una exhibición de artistas brasileños de los años ’60 y ’70, organizada por la Pinacoteca de San Pablo, se presenta en el Malba. Abierto viernes a domingo, de 12 a 20.