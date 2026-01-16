Festival en Palermo: ¡Entrada gratis y más de 100 variedades de choripán desde $8.000!

Deléitate con los increíbles sabores argentinos en el evento gastronómico más esperado del año, donde el choripán se convierte en el protagonista indiscutible de una fiesta para los sentidos.

En el corazón de Buenos Aires, el Hipódromo de Palermo se transforma en un escenario de aromas y sabores durante el Chorifest 2026. La fusión del chorizo chisporroteando en la parrilla con el olor del pan recién tostado crea un ambiente que despierta la nostalgia y el hambre de los amantes de la buena comida.

Un Manjar Infinito: Variedades de Choripán

Este festival no se limita a lo tradicional; el choripán se presenta en más de cien variedades distintas, con precios que van desde los $8,000. Desde las opciones más clásicas hasta propuestas gourmet, el público podrá disfrutar de este emblemático platillo argentino.

Delicias para Todos los Gustos

Un vistazo a algunas de las opciones que estarán disponibles incluye:

Choripán de cordero con cebolla roja, yogurt y batata.

Chori vegetariano con berenjena, espinaca y miel.

Choripán ahumado con lechuga y ajo.

Choripán tradicional con salsa criolla.

Más que Choripán: Otros Clásicos Argentinos

Además del choripán, los asistentes podrán disfrutar de otros platos icónicos de la parrilla argentina, como:

mollejas, vacío, tiras de asado, bondiola y postres que seguro sorprenderán a los paladares más exigentes. También habrá opciones veganas y sin gluten, asegurando que todos puedan disfrutar.

Innovación y Tradición en Cada Bocado

Choripanes de Autor

Entre las delicias más innovadoras se destacan:

Chorikimchi con un toque asiático, de Fierro.

Choripán en pan brioche con cebolla caramelizada, de Lo de Pedro.

Chorizo ahumado con provolone, de No Es Soberbia.

Chori cheto, de cerdo con rúcula y sriracha, disponible en Flama.

Clásicos que Nunca Fallan

Para quienes prefieren lo tradicional, habrá:

Chori entrerriano, de Asado Campero.

Choripán puro cerdo con salsa criolla, en Lo de Gauna.

Choripán a la pomarola, de Tres Fuegos.

Fechas y Detalles del Evento

El Chorifest 2026 se llevará a cabo el: