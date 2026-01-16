Guía Práctica: Cómo Proteger el Valor de tu Dinero

Aprende a activar las funciones de inversión de la billetera más popular de Argentina y maximiza tus ahorros sin complicaciones.

En 2026, la gestión del dinero digital en Argentina es imprescindible para mantener el poder adquisitivo. Mercado Pago, la billetera virtual líder del país, ha optimizado sus servicios para ofrecer una experiencia financiera más ágil.

Mantener el saldo inactivo es un verdadero desperdicio. Activar las opciones de inversión se ha vuelto esencial para quienes desean que su dinero genere rendimientos.

A diferencia del plazo fijo convencional, que inmoviliza el dinero durante 30 días, la cuenta remunerada de Mercado Pago permite acceso a tu dinero en cualquier momento.

Esta característica la convierte en la elección más inteligente para manejar gastos cotidianos mientras tu capital sigue generando intereses.

En este año, la estrategia para evitar la depreciación de tus ahorros se basa en tres pilares: fondo común, rendimientos diarios y la integración con activos estables.

Cómo Activar Rendimientos de Manera Sencilla

Para comenzar a obtener ganancias, el proceso es digital y accesible para todos. Solo sigue estos sencillos pasos en la aplicación:

1. Accede a «Tu dinero»: Dirígete a la pantalla principal y selecciona tu saldo.

2. Configura tu inversión: Haz clic en «Saber más» o en «Configurar rendimientos».

3. Acepta los términos: Mercado Pago invertirá tu saldo en un fondo común gestionado por BIND Inversiones. Una vez aceptado, cada peso en tu cuenta comenzará a generar intereses automáticamente.

4. Monitorea tus ganancias: Los rendimientos se acreditan cada 24 horas, permitiéndote observar el crecimiento de tu capital en tiempo real.

Recuerda que la tasa de interés puede fluctuar según el mercado y las políticas del Banco Central, pero este sistema busca igualar o superar las tasas de interés de corto plazo, brindando una respuesta inmediata a la inflación.

Ventajas Clave en 2026: Rendimientos y Liquidez

Uno de los aspectos diferenciadores de Mercado Pago este año es la liquidez instantánea. Aun en fines de semana y feriados, el dinero sigue generando rendimientos y está disponible para realizar pagos con QR o transferencias.

Esto elimina el «costo de oportunidad» que implicaba tener dinero sin aprovechar en una cuenta tradicional.

Perfil del Ahorrista en 2026

– Disponibilidad: 24/7 (liquidez inmediata).

– Monto mínimo: Desde $1 peso.

– Acreditación: Diaria (incluye fines de semana).

– Perfil: Conservador (bajo riesgo).