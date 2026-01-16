De mirar las estrellas a Harvard: la inspiradora historia de un joven argentino

Valentín Poggio, un brillante joven de La Plata, está dejando huella en el mundo académico tras ser admitido en la Universidad de Harvard con una beca completa. Su historia es un testimonio del esfuerzo y la pasión por la ciencia.

A sus 20 años, Valentín Poggio ha logrado abrirse paso en el universo académico gracias a su arduo trabajo y dedicación. Tras graduarse de una escuela técnica pública, el argentino fue seleccionado para un programa educativo internacional vinculado a la exploración espacial, lo que lo llevó hasta el United Space School, donde trabajó en el diseño de misiones a Marte con la NASA.

¿Cómo se Forjó su Trayectoria?

Valentín comenzó su andadura académica en la ciudad de La Plata. Desde muy niño, mostró un interés inusitado por la ciencia, especialmente por el cosmos. Su pasión se avivó cuando recibió un telescopio de regalo a los ocho años, lo que lo llevó a observar los astros y a experimentar con su primer set de química. “La curiosidad siempre fue lo que me guió”, recuerda con nostalgia.

Un Proceso de Selección Exigente

Para ser parte del United Space School, Valentín enfrentó un riguroso proceso de selección. Tuvo que presentar su currículum, cartas de recomendación y realizar entrevistas técnicas y personales. Con determinación, se integró al grupo diseñado para la creación de cohetes y planificación de trayectorias hacia Marte, poniendo a prueba su creatividad y conocimientos.

El Programa y la Experiencia de Aprendizaje

Aunque el programa fue un ejercicio académico, la experiencia fue invaluable. Los estudiantes trabajaron en Houston, tuvieron acceso al Space Center y recibieron formación de expertos de la NASA. “Fue una inmersión total en el mundo profesional de la exploración espacial”, explica Valentín, quien también destacó la importancia de esos contactos en su desarrollo académico.

Logro Destacado: Beca en Harvard

El reconocimiento a su esfuerzo llegó con la admisión a Harvard. La noticia fue un momento conmovedor para él y su familia. “Cuando lo leí pensé que era un chiste”, recuerda entre risas. Al compartir la noticia con sus padres, el ambiente se llenó de emoción y lágrimas de alegría.

La Vida Académica en Harvard

Ahora, Valentín se adentra en una nueva etapa de su vida, donde explora materias en Física y Matemática. La flexibilidad del sistema universitario le permite tomar decisiones sobre su orientación académica a lo largo del tiempo. “Quiero comprender mejor el universo, y para ello busco ampliar mis conocimientos en matemáticas y filosofía”, comparte.

Mirando Hacia el Futuro

Aunque su trayectoria está en constante evolución, Valentín tiene claro que el futuro que desea no implica una rutina monótona. Su ambición se enfoca en la investigación y el desarrollo dentro de la ciencia y la tecnología, manteniendo siempre viva la curiosidad que lo llevó a cruzar fronteras hacia una de las instituciones educativas más prestigiosas del mundo.