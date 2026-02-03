2025: Cierre de un Trienio Históricos de Calor Récord en el Mundo

El planeta se enfrenta a una crisis climática sin precedentes. Con el cierre de 2025, se ha registrado un incremento alarmante en las temperaturas globales, según un reciente informe del programa europeo Copernicus.

El informe de Copernicus revela que los últimos once años han sido los más cálidos desde que existen registros. 2025 se ubica como el tercer año más caliente de la historia, superado solo por 2023 y 2024. La diferencia de temperatura con estos años es mínima, con tan solo 0,01 °C más que 2023 y 0,13 °C respecto a 2024, el cual marcó el récord absoluto.

El Umbral del Calentamiento: Un Límite Superado

Uno de los datos más preocupantes destaca que el promedio de aumento térmico ha superado por primera vez el umbral de 1,5 °C, un límite establecido por el Acuerdo de París. “Nos encontramos en una espiral de calentamiento global cuyos efectos empezamos a comprender”, argumenta Xavier Rodó, especialista del programa Clima y Salud de ISGlobal, quien resalta la importancia de Copernicus como herramienta para el monitoreo climático.

Impactos Alarmantes en el Ártico y la Antártida

El informe indica, además, que enero de 2025 fue el mes más cálido jamás registrado. Durante los primeros meses de este año, el Ártico experimentó su menor extensión de hielo marino en 47 años. La temperatura media del aire en la superficie fue 1,37 °C mayor que en el período 1991-2020, mientras que en la Antártida el aumento alcanzó 1,06 °C.

Temperaturas de los Océanos en Niveles Históricos

Otro dato preocupante es que se han registrado temperaturas superficiales oceánicas récord, incluso sin la influencia de fenómenos como El Niño. Los modelos climáticos advierten que, si las emisiones continúan en los niveles actuales, el límite de 1,5 °C podría convertirse en una realidad permanente en tan solo 15 años.

Un Llamado a la Acción

“El cambio climático se ha convertido en un tema de salud pública y tiene repercusiones directas en el turismo, la agricultura y el transporte”, señala el científico Víctor Resco de Dios. Para él, esta situación presenta desafíos urgentes. Los datos disponibles confirman que el calentamiento global ya no es una proyección futura, sino una realidad que impacta el presente y condiciona el futuro inmediato.

