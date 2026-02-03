4 Cambios en Venezuela Desde la Captura de Maduro Hace Un Mes

VENEZUELA ENTRE CAMBIOS DRÁSTICOS Y NUEVAS OPORTUNIDADES

A medida que la situación política en Venezuela se transforma tras la captura de Maduro y su esposa, el país enfrenta un viraje inesperado que podría redefinir su futuro.

Caracas, 3 de enero de 2026, 01:55 AM. Una serie de explosiones y el sobrevuelo de aeronaves han despertado a los habitantes de la capital venezolana. Estados Unidos ha llevado a cabo un ataque militar en el país sudamericano. El presidente Donald Trump anunció la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a través de su cuenta en Truth Social, confirmando la conclusión de una operación sin precedentes. Según Trump, ambos fueron trasladados fuera de Venezuela hacia Nueva York. Dos días después, Delcy Rodríguez, quien era vicepresidenta, asumió la presidencia interina.

CAMBIOS EN EL PAÍS

A medida que Maduro y su esposa esperan en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn para su aparición tribunal, Venezuela experimenta cambios que parecen imposibles hasta hace poco. Entre las medidas adoptadas, se encuentran: 1. Excarcelaciones y amnistía Las autoridades han comenzado a excarcelar a opositores, activistas y periodistas que estaban detenidos, presentando esto como un gesto hacia la paz. Aunque se reportan más de 600 liberaciones, organizaciones como el Foro Penal han podido verificar sólo 344 de ellas. Para promover este cambio, Delcy Rodríguez ha propuesto una ley de amnistía general que abarca desde 1999 hasta hoy, además de cerrar «El Helicoide», famoso por sus torturas. 2. Reformas Petroleras La reforma a la Ley de Hidrocarburos busca atraer inversiones extranjeras al sector, abandonando parte de la estatización que caracterizó el chavismo. Pese a las advertencias del pasado, Caracas ha llegado a un acuerdo con Washington para vender hasta 50 millones de barriles de petróleo a precios de mercado. 3. Volatilidad del Dólar Aunque el bolívar ha registrado caídas significativas, el dólar en el mercado negro se estabiliza. Sin embargo, los precios de bienes y servicios no reflejan esta estabilización. Los ciudadanos continúan sintiendo el impacto de una inflación acumulada, con proyecciones inquietantes para el futuro cercano. 4. De la Insurrección a la Negociación La retórica beligerante de Maduro frente a los ataques estadounidenses ha sido reemplazada por un enfoque más conciliatorio bajo Rodríguez, quien busca restablecer relaciones diplomáticas casi siete años después de su ruptura. Esta nueva dinámica ha traído delegaciones estadounidenses a Caracas, lo que ha sorprendido a muchos observadores.

ESCENARIO FUTURO