Mujer detenida por vandalismo en casa de su expareja

Una mujer fue detenida en Esquel tras incidentes de vandalismo en el hogar de su expareja, generando preocupación en la comunidad.

En las primeras horas de este lunes, efectivos de la Comisaría Primera de Esquel respondieron a un llamado del Centro de Monitoreo denunciando un conflicto familiar en el barrio Matadero. Al llegar al lugar, los policías encontraron a una mujer en el patio de la vivienda, quien se encontraba en evidente estado de euforia y estaba causando destrozos.

Intervención Policial Inmediata

Según reportes, la mujer rompió la ventana y ha causado daños significativos en la propiedad de su expareja. Ante la situación y el potencial riesgo para todos los involucrados, los uniformados decidieron proceder con su aprehensión para evitar que el conflicto escale.

Presunto Caso de Violencia Familiar

La intervención se llevó a cabo en el marco de un presunto caso de violencia familiar, lo que motivó el despliegue policial. La mujer detenida fue puesta a disposición de las autoridades judiciales para que se inicien las actuaciones correspondientes.

Los vecinos del barrio Matadero expresaron su inquietud, recordando que situaciones de esta índole pueden afectar la tranquilidad de la comunidad. La policía ratificó su compromiso con la seguridad, instando a los ciudadanos a denunciar cualquier comportamiento sospechoso.