Billetera Impulsa su Crecimiento en Fintech y Planea Estrategia para Rivalizar con Bancos

La fintech argentina, LB Finanzas, está lista para intensificar su crecimiento, con más de 130.000 usuarios y la mirada puesta en convertirse en una entidad financiera completa. En una reciente entrevista, Santos Barrio, cofundador de la compañía, compartió sus expectativas y objetivos futuros.

Objetivos de Crecimiento y Regularización

Santos Barrio, también Chief Revenue Officer (CRO) de LB Finanzas, reveló que la empresa se enfoca en fortalecer su marco regulatorio en Argentina. «Nuestro objetivo es ofrecer la totalidad de los servicios financieros que existen en el país», afirmó.

Una Fintech Con Visión

El líder de LB Finanzas destacó que la intención de la empresa no es ser un actor secundario en el mercado, sino convertirse en una referencia principal. «Queremos evolucionar y cubrir todas las necesidades financieras de nuestros usuarios», aseguró Barrio.

Una Mirada Adelante: Licencia Bancaria

Actualmente, LB Finanzas opera como Agente de Liquidación y Compensación, Proveedor de Servicios de Pago y Proveedor de Servicios de Activos Virtuales. Sin embargo, el camino hacia la obtención de una licencia bancaria es el siguiente gran objetivo.

Según Barrio, «hoy contamos con las principales licencias financieras, a excepción de la de banco», dejando en el aire la posibilidad de explorar este camino en el futuro.

Limitaciones del Contexto Regulatorio Actual

A pesar de que el sector fintech ha crecido, existe un «techo regulatorio» que restringe a estas empresas a diversificarse como las entidades tradicionales. Esta limitación ha llevado a competidores como Mercado Pago y Cocos a buscar obtener su propia licencia bancaria, ya sea gestionando el proceso directamente o adquiriendo una entidad existente.

Posibilidades para el Futuro

Aunque YPF, una petrolera con presencia en el sector financiero a través de su App YPF, está considerando este camino, la evolución hacia una entidad bancaria podría permitir a las fintechs ofrecer servicios más completos, desde cuentas sueldo hasta opciones de crédito.

Crecimiento Exitoso en 2025

En cuanto a su rendimiento, Barrio comentó que el año 2025 fue notable, debido a la adquisición de licencias clave que les permitieron operar acciones y abrir cuentas en EE.UU. «Diciembre fue un mes récord, y comienzos de 2026 también han mostrado crecimientos significativos», indicó.

Innovación y Nuevas Funcionalidades

LB Finanzas ha lanzado recientemente una actualización de su billetera, con una interfaz más moderna y rápida, diseñada para facilitar la inversión incluso para quienes están dando sus primeros pasos en el mundo financiero.

Esta nueva plataforma no solo mejorará la experiencia del usuario, sino que también proporcionará un acceso sencillo a diversas funcionalidades relacionadas con sus finanzas personales.

Una Fintech con Enfoque Tecnológico

Santos Barrio concluyó destacando que, a diferencia de muchas empresas que provienen del ámbito financiero, LB Finanzas surge de un equipo tecnológico que se adentra en el mundo de las finanzas. «Creemos firmemente en la innovación y en crear un producto valioso para nuestros clientes», agregó.