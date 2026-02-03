La Fraternidad presiona a las empresas ferroviarias antes del paro del jueves

El clima entre los maquinistas argentinos y las empresas ferroviarias se calienta de cara a una crucial reunión de negociación. Este encuentro, programado para hoy a las 11 de la mañana, busca evitar el paro anunciado para el próximo 5 de febrero.

Expectativas de una «Gran Oferta»

Omar Maturano, secretario general del gremio La Fraternidad, lanzó críticas en torno a la propuesta salarial que espera de los representantes de Trenes Argentinos y Belgrano Cargas S.A. En diálogo con Radio La Red, afirmó: «Vamos a escuchar la gran oferta, o la súper oferta que deben tener, y ahí decidiremos qué hacer».

Descontento Gremial y Demandas Laborales

La tensión crece tras el anuncio de medidas de fuerza por parte del gremio, que se siente insatisfecho con la oferta salarial presentada, la cual califican de «burda». Los maquinistas piden una recomposición para saldar deudas de años anteriores o, alternativamente, incentivos que compensen la pérdida de poder adquisitivo debido a la inflación.

Perspectivas de Aumento Salarial

Maturano remarcó: «Creo que la oferta alcanzará el 12%, y nosotros no vamos a aceptar, ya que nos deben más que eso». Este comentario refleja la firme postura del gremio en las negociaciones.

Consultas sobre Conciliación Obligatoria

El líder sindical también abordó la posibilidad de que la Secretaría de Trabajo, liderada por Julio Cordero, imponga una conciliación obligatoria. «Podría dictarla y tendríamos que aceptarla, aunque en las fábricas están cerrando. Los ministerios dictan conciliaciones y los empresarios no cumplen, pero nosotros tenemos que acatar», cuestionó.

Críticas a la Reforma Laboral

En medio del conflicto, Maturano expresó su preocupación sobre el proyecto de reforma laboral que el Senado debatirá en febrero, afirmando: «La reforma laboral ya está impuesta: despiden trabajadores sin aviso previo, anticipan vacaciones por falta de trabajo y suspenden sin pagar indemnizaciones».

Posibles Consecuencias del Conflicto

Si las partes no llegan a un acuerdo hoy y el Gobierno no dicta la conciliación obligatoria, se prevé que los servicios de Trenes Argentinos Pasajeros, Belgrano Cargas, Metrovías S.A. y Ferrovías SAC queden paralizados este jueves, afectando a miles de pasajeros que dependen del transporte ferroviario.