La agroindustria impulsa el 85% de las exportaciones de Córdoba en 2025

La Bolsa de Cereales de Córdoba revela cifras impactantes: en 2025, el sector agroindustrial representará el 85% de las exportaciones de la provincia. Este dato subraya la relevancia crucial del campo en la economía local y nacional.

Un Análisis del Informe de la Bolsa de Cereales

Marcela Chanquía, analista del informe, destacó que «la agroindustria desempeña un rol fundamental en la generación de divisas del país». Este sector no solo es vital para Córdoba, donde alcanza el 85% de las exportaciones, sino que en el contexto nacional representa un 60% de los ingresos proyectados para 2025.

Las ventas totales en la provincia alcanzaron los 10.900 millones de dólares, de los cuales el 85% corresponde a productos agroindustriales. Entre ellos, el maíz ocupa un lugar destacado, con un 21% del total de divisas generadas.

Desglose de las Exportaciones por Productos

Al analizar los principales productos exportados, Chanquía indicó que los subproductos de soja también tienen un papel relevante, representando 14% del total. Además, el poroto de soja contribuye con 13%, mientras que el maní, un cultivo esencial para la provincia, suma un 6%. Curiosamente, de los cinco principales productos exportados, cuatro son derivados de la agroindustria, superando notablemente al sector automotriz.

El Rol del Maní en la Economía Argentina

Chanquía también subrayó la importancia del maní, señalando que «es uno de los productos más exportados del país debido a su valor agregado». La industrialización del maní en Argentina se sitúa entre 95% y 97%, un indicador de su relevancia en el contexto agropecuario.

Mercados Internacionales y Futuro Exportador

En cuanto a los destinos de exportación, China se posiciona como el principal comprador de los productos de Córdoba, con una participación del 15%. Brasil y Vietnam siguen en la lista con 14% y 6%, respectivamente, evidenciando las fuertes relaciones comerciales que mantiene Argentina con estos países.

Este panorama exportador refleja la fortaleza del sector agroindustrial y su papel esencial en la economía cordobesa y la nacional, reafirmando al campo como un pilar clave para el crecimiento y desarrollo de la provincia.