Bomberos de Córdoba enfrentan incendios complejos en Cholila: fuego subterráneo y nuevos focos en Chubut

Los incendios forestales que azotan Cholila, Chubut, están dejando un rastro de devastación en la región. Con más de 45.000 hectáreas afectadas, los esfuerzos de los bomberos cordobeses intentan contener las llamas y salvaguardar tanto a la población como a los valiosos ecosistemas.

Crisis ambiental en la cordillera patagónica

La cordillera patagónica enfrenta una emergencia ecológica sin precedentes debido a los incendios que se iniciaron en Epullén y se propagaron rápidamente. Las llamas han alcanzado Cholila y el Parque Nacional Los Alerces, poniendo en peligro tanto a las comunidades locales como a los bosques milenarios.

Despliegue de bomberos cordobeses

Los bomberos de Córdoba, liderados por Roberto Schreiner, están trabajando en condiciones extremas para controlar la situación. «Estamos en un contexto complicado. Hace años se implementó una ley de acción, pero a veces la solidaridad va más allá de las normas», afirmó en una entrevista en Radio 6 en Punto a Punto (90.7).

Desafíos del fuego y logística en el terreno

Schreiner explicó que la ciudad de Cholila se encuentra especialmente amenazada por el humo y las llamas que rodean la localidad. «Caminando por las calles, el olor a humo es intensamente perceptible», describió.

Los focos secundarios y el fuego subterráneo suponen un reto adicional para los bomberos. «El fuego se puede propagar por debajo de la tierra a través de canaletas formadas por animales», precisó. La situación se torna aún más peligrosa cuando se generan focos en lugares inaccesibles.

Un esfuerzo solidario sin igual

El contingente cordobés, compuesto por 70 bomberos en la primera delegación, se ha sumado a otras dos que integran a 30» efectivos cada una. Estos valientes recorren hasta 4.000 kilómetros en sus viajes de ida y vuelta para apoyar las operaciones en Chubut.

Schreiner destacó la gran logística que apoya el trabajo en el terreno. «Si alguna máquina se descompone, nos proporcionan repuestos, combustible y aceites de manera rápida. Todo está perfectamente coordinado con los bomberos locales», aseguró.

Colaboración interprovincial y compromiso

A pesar de los múltiples obstáculos, la solidaridad interprovincial facilita el avance en la lucha contra el fuego. «El gobierno de Chubut nos apoya al máximo. Si hay algún inconveniente, ellos lo resuelven rápidamente. Hay un compromiso genuino entre todos», concluyó Schreiner, resaltando el esfuerzo y la calidad del trabajo realizado.

Impacto de los incendios en la región

Con más de 45.000 hectáreas devastadas y focos aún activos, los bomberos cordobeses enfrentan una de las crisis ambientales más importantes en la Patagonia, uniendo fuerzas para proteger tanto vidas humanas como los ecosistemas que son esenciales para la biodiversidad de la región.