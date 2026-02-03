Crisis en Chequia: Gobierno en riesgo de caer tras conflicto con el presidente

La nueva coalición checa enfrenta una crisis que podría cambiar el rumbo político del país. Este conflicto surge tras la negativa del presidente Petr Pavel de asignar un ministro de un partido de derecha, desencadenando un voto de desconfianza.

Conflicto entre el Gobierno y la Presidencia

El primer ministro checo, Andrej Babiš, se encuentra en medio de una tormenta política tras la solicitud de un voto de desconfianza, impulsado por partidos opositores que respaldan al presidente Pavel. La controversia se centra en el viceprimer ministro Petr Macinka, quien ha sido acusado de extorsión por presionar al presidente a nombrar a un ministro de su partido, Motoristas para Ellos.

Acusaciones de Racismo y Homofobia

El inminente ministro, Filip Turek, ha sido objeto de críticas después de que se revelaran publicaciones en su Facebook cargadas de comentarios racistas, homofóbicos y sexistas. Si bien Turek se disculpó por algunas de sus publicaciones, también negó la autoría de otras.

Reacción del Presidente y Sus Consecuencias

El presidente Pavel consideró que Turek no era apto para ocupar el cargo de ministro del Medio Ambiente, llevando a Macinka a acusar a Pavel de transgredir la Constitución. Macinka amenazó con tomar medidas que obstaculizarían la representación de Pavel en la próxima cumbre de la OTAN.

Reacciones Ciudadanas

El pasado domingo, decenas de miles de checos salieron a las calles de Praga y otras ciudades en apoyo al presidente, en medio de esta creciente tensión. A pesar del clamor popular, Babiš se ha negado a destituir a Macinka, quien persiste en su negativa a disculparse. El gobierno actual cuenta con una mayoría que le permite enfrentar el voto de desconfianza.

Un Futuro Incierto

Aunque la fecha del voto de desconfianza aún no está confirmada, se podría realizar tan pronto como el martes. Para discutir la situación, Pavel y Babiš se reunirán el miércoles. Esta crisis se produce poco después de que Pavel asumiera su nuevo cargo el 15 de diciembre, tras la contundente victoria de Babiš y su partido ANO en las elecciones de octubre, que formaron una coalición con dos partidos más pequeños, incluyendo el de inmigración Freedom and Direct Democracy.

Una Brecha Ideológica

El programa de la coalición actual incluye un alejamiento del apoyo a Ucrania, así como un rechazo a varias políticas clave de la Unión Europea. A diferencia del gobierno, Pavel es un ferviente aliado de Ucrania en su lucha contra la invasión rusa.