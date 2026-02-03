Un mes después: Maduro y Cilia Flores siguen detenidos en Nueva York

Los exlíderes venezolanos, detenidos en Nueva York, enfrentan graves acusaciones mientras la justicia estadounidense avanza en su caso.

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, se encuentran bajo custodia en una cárcel federal de Brooklyn, donde están acusados de narcotráfico, corrupción y posesión ilegal de armas. Ambos aguardan una nueva audiencia, prevista para finales de marzo.

Proceso penal en marcha

A un mes de su captura en Caracas, Maduro y Flores declararon su inocencia ante la Justicia estadounidense y no han solicitado libertad bajo fianza, según los registros judiciales.

Esbozos del caso

Maduro y Flores fueron arrestados el 3 de enero durante una operación militar estadounidense. Posteriormente, fueron trasladados al Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn. En su primera aparición ante un tribunal federal de Manhattan, Maduro descalificó las acusaciones, afirmando que sigue siendo el presidente legítimo de Venezuela y que su detención es un “secuestro”.

Próxima audiencia y cambios en el proceso

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó reprogramar la audiencia, originalmente programada para el 17 de marzo, ahora prevista para el 26 de marzo. Este cambio busca resolver cuestiones logísticas y llevar a cabo el intercambio de pruebas con las defensas, decisión que permanece bajo la aprobación del juez Alvin Hellerstein.

Cargos y acusaciones

Maduro se enfrenta a cuatro delitos federales: conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, conspiración para poseer armas de guerra y posesión de armamento destructivo. Por su parte, Flores está acusada de conspiración para importar drogas y posesión ilegal de armamento.

Estrategia de defensa

Hasta el momento, las defensas no han solicitado libertad bajo fianza; no obstante, el abogado de Maduro ha indicado que puede hacerlo más adelante. La estrategia de defensa aboga por que Maduro goza de inmunidades diplomáticas como líder de un Estado soberano y argumenta que su captura fue ilegal. Estas alegaciones todavía están pendientes de resolución por parte del tribunal.

Condiciones de detención

Ambos detenidos se encuentran en el MDC, una instalación conocida por albergar presos de perfil alto y por ser objeto de críticas debido a sus condiciones carcelarias. El Departamento de Prisiones de EE.UU. no proporciona detalles sobre estos aspectos “por razones de seguridad y privacidad”.

El caso sigue generando intensas repercusiones políticas tanto en Estados Unidos como en Venezuela, conforme se anticipan decisiones clave en la audiencia de finales de marzo.