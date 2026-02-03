Elon Musk: Optimus, la clave contra el envejecimiento y la falta de cuidadores

En el Foro Económico Mundial de Davos, Elon Musk sugirió que la robótica avanzada podría ser la clave para enfrentar el envejecimiento poblacional y la carestía de cuidadores calificados.

Elon Musk ha compartido su visión en el Foro Económico Mundial, donde destacó cómo los robots humanoides con inteligencia artificial pueden transformar el panorama del cuidado de los adultos mayores. El empresario alertó sobre un problema global: el envejecimiento de la población y la escasez de profesionales capacitados para brindar asistencia.

De acuerdo a Musk, la demanda de atención para personas mayores supera la oferta, ya que tanto los geriátricos como los cuidadores a domicilio son costosos e insuficientes. En este context, dispositivos como Optimus, el robot humanoide de Tesla, podrían convertirse en aliados fundamentales para aliviar la carga sobre las familias y los sistemas de salud.

Optimus está diseñado para realizar diversas tareas cotidianas, desde levantar objetos hasta ofrecer compañía a personas con movilidad reducida. Según Musk, esta tecnología promete un cuidado más personalizado que podría reemplazar progresivamente los asilos, brindando asistencia en el hogar.

Una visión polarizante: ¿Avance o riesgo?

El anuncio ha generado opiniones divididas. Por un lado, hay quienes apoyan su potencial para reducir costos y mejorar el acceso a servicios de asistencia. Por otro, surgen preocupaciones sobre la calidad de las relaciones humanas, la seguridad de confiar responsabilidades sensibles a máquinas y los efectos emocionales que podría acarrear la sustitución de cuidadores por robots.

Conociendo a Optimus, el futuro del cuidado

Optimus ha captado la atención con sus recientes avances. Tesla compartió un video en el que se puede ver al robot dando sus primeros pasos con una marcha sorprendentemente fluida. Esta mejora marca un significativo progreso en el desarrollo del robot, que anteriormente había enfrentado obstáculos en su funcionamiento.

Con una altura aproximada de 1,73 metros y un peso de 57 kilogramos, Optimus está construido con materiales ligeros y utiliza tecnología similar a la de los vehículos eléctricos de Tesla. En sus presentaciones anteriores, mostró destrezas en el manejo de objetos y tareas sencillas, como levantar paquetes y jugar con niños.

A pesar de estos avances, el camino hacia la perfección es aún largo. Durante una demostración en Miami, Optimus sufrió un tropiezo al intentar agarrar una botella, lo que alimentó incertidumbres sobre su estabilidad y provocó comentarios en las redes sociales.

Musk anticipa que, con la optimización de su producción, Optimus podría ser fabricado en masa, con proyecciones de alcanzar hasta 10 millones de unidades anuales en una futura planta en Texas. Este ambicioso plan coloca a la robótica en el centro del debate sobre el cuidado de personas mayores y el futuro de la asistencia personal.