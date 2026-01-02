2025: El Año en que Bitcoin Retó a sus Gurús

El 2025 fue un año revelador para el ecosistema cripto. Las proyecciones más optimistas sobre Bitcoin se desvanecieron, dejando a muchos inversores reflexionando sobre la realidad del mercado.

El mundo de las criptomonedas presenció una lección significativa en 2025: las expectativas de prominentes figuras como Michael Saylor y Arthur Hayes no se materializaron como se esperaba. A pesar de su influencia, sus predicciones se encontraron con una dura realidad macroeconómica.

Las Expectativas de Michael Saylor

Saylor, principal defensor de Bitcoin y CEO de Strategy, había anticipado que la combinación de acumulación institucional y escasez impulsaría el precio de Bitcoin a cifras históricas, estimando que alcanzaría u$s150.000 por unidad.

A pesar de sus ideales, el valor de Bitcoin no solo se quedó corto, sino que sufrió una caída considerable de sus máximos de u$s126.000, situándose por debajo de u$s90.000. Esta devaluación ha cuestionado la noción de que la simple acumulación por parte de grandes corporaciones bastaría para mantener una tendencia alcista constante.

Analistas señalaron que factores externos como el enfriamiento de la liquidez global y la inestabilidad macroeconómica también jugaron un papel crucial en el desempeño de Bitcoin, complicando la visión inicialmente optimista de Saylor.

Arthur Hayes y su Perspectiva

Por su parte, Arthur Hayes adoptó un enfoque diferente, proyectando que Bitcoin alcanzaría u$s200.000, fundamentando esta expectativa en las dinámicas macroeconómicas del momento.

Hayes confiaba en que Bitcoin se beneficiaría de un entorno de liquidez expansiva y rompería con los patrones de precios tradicionales, incluso ignorando el ciclo de cuatro años que muchos operadores solían considerar.

Sin embargo, el desempeño del mercado no se alineó con estas expectativas. En lugar de un aumento sostenido, Bitcoin experimentó fluctuaciones de caída y consolidación, llevando a algunos analistas a ajustar sus pronósticos a cifras más conservadoras, como un posible retorno a niveles cercanos a los u$s100.000.