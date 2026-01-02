Justicia inicia feria judicial: Las investigaciones de corrupción en la AFA continuarán en enero.

Escándalo en la AFA: La Justicia No Toma Vacaciones en el Caso de Lavado de Dinero y Desvío de Fondos

La Justicia argentina se mantiene activa durante su receso de verano, enfocándose en las investigaciones que sacuden a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a sus dirigentes más influyentes. Los casos sobre presunto lavado de dinero continúan su curso durante enero, desafiando la pausa judicial habitual.

Este viernes, la Feria Judicial de enero dio inicio, pero las causas penales vinculadas a la AFA no se detendrán, según informaron fuentes del ámbito judicial. Las investigaciones abarcan varios delitos graves, incluyendo el presunto desvío de fondos y lavado de dinero a través de empresas vinculadas a la AFA.

Investigaciones Activas: Lavado de Dinero y Evasión Fiscal

Se están evaluando tres expedientes que tocan aspectos críticos de la AFA, tales como las transacciones con Sur Finanzas y TourProdEnter, la compañía de Javier Faroni. Entre las acusaciones se halla la compra de una mansión en Pilar, atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y la evasión de impuestos y aportes previsionales

La Decisión de Continuar con las Investigaciones

Los jueces asignados a estos casos han optado por no detener la actividad durante enero, permitiendo que las medidas de prueba y las investigaciones sigan adelante. Se anticipan definiciones y avances significativos durante el mes.

Los Principales Actores en el Escándalo

Luis Armella, juez federal de Lomas de Zamora, lidera la causa relacionada con Sur Finanzas. En esta investigación se indagan los vínculos entre la empresa de Ariel Vallejo y la AFA, revelando la supuesta intermediación de la organización en transacciones que vinculan el dinero de derechos televisivos con actividades financieras.

Desvío de Fondos y Allanamientos

Un nuevo elemento resurgió en el caso: se está investigando un presunto desvío de fondos de la AFA al exterior por parte de Faroni. Este empresario, quien trabaja como agente de cobro, está citado a comparecer ante el tribunal el 19 de enero. Durante la intervención judicial se llevaron a cabo allanamientos en varias sedes de la AFA y clubes relacionados, y se ordenó el levantamiento de secretos fiscales y bancarios.

La Mansión en Pilar: Misterios por Resolver

Otra línea de investigación está centrada en la mansión en Pilar, supervisada por el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky. Este mes se espera la declaración de los pilotos del helicóptero que hizo aterrizaje en el helipuerto del lugar, al buscar esclarecer quiénes son en realidad los propietarios de esta ostentosa residencia, tasada en 17 millones de dólares.

Contradicciones en la Propiedad

A pesar de que los registros indican que la propiedad pertenece a Luciano Pantano y su madre, ninguno de ellos parece contar con los recursos para mantener la mansión y los lujosos vehículos encontrados en ella. La documentación y otros objetos, como un bolso de la AFA y placas de Barracas Central, sugieren que existen conexiones más complejas detrás de la veracidad de la propiedad.

Disputas Judiciales y Nuevas Causas

La tensión en la causa crece con la solicitud del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, de hacerse cargo del expediente. Aguinsky deberá definir si accede o si se recurrirá a la Cámara Federal de San Martín para una resolución.

Aportaciones Previsionales: Un Tercer Expediente