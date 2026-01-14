2025 en Cítricos: El Rendimiento Sólido del Limón

La citricultura argentina está viviendo un momento crucial. José Carbonell, presidente de Federcitrus, expuso en Canal E los retos que enfrenta el sector hacia 2025, incluyendo costos, competitividad en exportaciones y los efectos de los acuerdos comerciales con Japón y la Unión Europea.

Durante la charla, Carbonell destacó que el limón argentino se mantiene firme: “Hemos logrado alrededor de 1.900.000 toneladas de producción en los últimos tres años, convirtiendo a Argentina en el mayor productor mundial, incluso por encima de China. Asimismo, somos el mayor clúster industrializador de limón del planeta”.

Argentina y su rol en el mercado global de cítricos

El líder de Federcitrus subrayó la magnitud del país en este sector: “Para cada tres litros de aceite o kilos de jugo que se comercializan a nivel global, dos provienen de Argentina”.

Asimismo, Carbonell aclaró que aproximadamente el 75% del limón producido se destina a la industrialización, mientras el resto se exporta fresco o abastece el mercado interno. Hizo hincapié en la estacionalidad de los precios: “La producción se concentra entre marzo y septiembre, lo que influye en su costo”.

El consumo de cítricos en verano

Respecto al consumo estacional, Carbonell indicó: “Durante el verano, la demanda es alta y la oferta escasa, lo que provoca un aumento en los precios y, a menudo, la necesidad de importar frutas.”

Sobre la producción de naranja, mencionó que este año fue desafiante debido a fenómenos climáticos en el NEA. No obstante, los precios se han mantenido estables y el mercado de exportación no ha sido afectado. Carbonell añadió que el sector está en expansión, gracias a la siembra de nuevas hectáreas en NEA y NOA.

Con respecto a la mandarina, destacó que “aunque es la fruta con menor producción y exportación, tenemos confianza en lograr un equilibrio. La implementación del acuerdo con la Unión Europea podría resultar muy significativa para su desarrollo”.