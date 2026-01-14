Burnout en Argentina: 1 de cada 5 trabajadores se siente agotado, pero los niveles disminuyen en 2025

Un reciente estudio revela que el burnout en Argentina ha alcanzado sus niveles más bajos en siete años, indicando una mejoría en el bienestar laboral de los argentinos. Sin embargo, la situación varía según la edad y el nivel educativo.

Según el último informe de Insight 21, think tank de la Universidad Siglo 21, los niveles de burnout en Argentina han disminuido significativamente. En el último trimestre de 2025, el 19,9% de los trabajadores encuestados reportó síntomas relacionados con el estrés crónico. Esta cifra representa una caída de 4 puntos porcentuales en comparación con el primer trimestre del año, donde el 23,9% de los empleados experimentaba esta problemática. Esta tendencia a la baja comenzó a mediados de 2024 y posiciona los datos actuales entre los más bajos desde que se comenzó a medir este fenómeno en 2018.

Un Panorama General Favorable

El estudio, que utilizó el Inventario de Burnout de Maslach (MBI), reunió las respuestas de 1.050 trabajadores de diversas ciudades del país, asegurando un margen de error del 3,02% y un nivel de confianza del 95%. Los resultados muestran ciertas similitudes en la reducción del síndrome entre hombres y mujeres. Actualmente, el síndrome afecta al 19% de los varones, una reducción de 2,5 puntos, mientras que en las mujeres se observa una disminución más pronunciada, con un 20,6% reportando síntomas, lo que equivale a una caída de 5,7 puntos.

Variaciones por Edad y Género

Los datos indican que los jóvenes de 18 a 29 años presentan los niveles más bajos de burnout, mientras que la disminución más significativa se observa en la franja de 30 a 49 años. En particular, el grupo de 30 a 39 años redujo el agotamiento laboral en 5,5 puntos, y aquellos de 40 a 49 años vieron una bajada de 4,5 puntos.

La Brecha Educativa: Un Reto Persistente

A pesar de la tendencia positiva, el informe pone de manifiesto una preocupación considerable: las disparidades según el nivel educativo. Mientras las tasas de burnout han disminuido entre quienes tienen educación secundaria y superior, han aumentado entre aquellos con formación primaria, pasando de 35,3% a 41%. Esto significa que más de cuatro de cada diez trabajadores con menor escolaridad experimentan agotamiento extremo, duplicando el porcentaje de quienes tienen estudios superiores.

“Si bien los niveles generales están disminuyendo, es crucial no perder de vista que quienes tienen menos educación enfrentan una mayor exposición al desgaste laboral, principalmente por la incertidumbre en sus empleos y la falta de herramientas adaptativas”, comentó Florencia Rubiolo, directora de Insight 21.

Burnout: Un Problema Reconocido a Nivel Mundial

El burnout, catalogado por la Organización Mundial de la Salud como un síndrome relacionado con el estrés laboral crónico, se caracteriza por agotamiento emocional, desinterés y distanciamiento del trabajo. Este fenómeno no solo impacta negativamente en la salud de los trabajadores, sino que también afecta la productividad y aumenta el ausentismo en las empresas.

A pesar de la reducción observada, sigue siendo alarmante que aproximadamente uno de cada cinco trabajadores en el país experimente síntomas de altos niveles de estrés y agotamiento. Este contexto resalta la imperiosa necesidad de que gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil desempeñen un papel activo en la promoción del bienestar en el ámbito laboral.