Exministro de NSW critica a la Corporación Forestal tras descubrimiento de ‘árboles sagrado’ para el mayor glider en zona de tala

Un llamado urgente para frenar la tala en el bosque de Glenbog ha surgido tras el descubrimiento de árboles que albergan al glider mayor, una especie en peligro de extinción, por parte de científicos ciudadanos.

Bob Debus, exministro de Medio Ambiente de Nueva Gales del Sur, está al frente de esta solicitud tras la identificación de 102 árboles de refugio en la zona. Según la organización Wilderness Australia, estos hallazgos plantean serias dudas sobre la legalidad de las operaciones de tala programadas en los próximos días.

Acusaciones a la Corporación Forestal de NSW

Debus acusó a la NSW Forestry Corporation (NSWFC) de violar repetidamente sus propias normativas, sugiriendo que estas infracciones se han vuelto parte de su modelo operativo. Un exmagistrado llegó a comparar a la entidad con una «organización criminal» debido a su historial de condenas.

Un Bosque Rico en Biodiversidad

Glenbog, una zona cercana al Parque Nacional Deua, se destaca por ser un refugio para el glider mayor y otras especies amenazadas, gracias a su microclima. Los voluntarios de Wilderness Australia detectaron grandes cavidades en los árboles y utilizaron cámaras térmicas para registrar avistamientos de gliders durante la noche.

Inconsistencias en los Estudios de la Corporación Forestal

La NSWFC, que solo registró cuatro árboles de refugio en sus encuestas, está en la mira por realizar estudios superficiales, según Andrew Wong, gerente de operaciones de Wilderness Australia. Wong advirtió que continuar con la tala podría ser considerado un «fraude ecológico».

Normativas que Pueden Estar en Riesgo

Las regulaciones estatales prohíben la tala en un radio de 50 metros alrededor de los árboles de refugio. Las afirmaciones de los científicos ciudadanos sobre el número de gliders en la zona cuestionan la posibilidad de llevar adelante las operaciones de tala.

La Sed de Protección de la Fauna Local

Aparte de los gliders, el área también es hogar de numerosos wombats, algunos de los cuales han sido rehabilitados en un santuario cercano. La fundadora del santuario, Marie Wynan, ha expresado su temor por las obras de tala y ha asegurado que ya se han identificado 666 refugios de wombats en la zona.

“No merecen ser enterrados vivos”, declaró Wynan, enfatizando la necesidad de proteger a la fauna local.

Expectativas del Gobierno y la Reacción de la NSWFC

La Ministra de Agricultura, Tara Moriarty, afirmó que se espera que la NSWFC cumpla con las directrices específicas para la identificación de refugios de gliders. La corporación, por su parte, sostiene que está siguiendo las normativas establecidas y que considera la información de científicos ciudadanos en sus planes operativos.

Sin embargo, la comunidad y organizaciones de conservación siguen alarmadas, pidiendo una revisión exhaustiva de las operaciones que podrían poner en riesgo a especies en peligro y la salud del ecosistema del bosque de Glenbog.