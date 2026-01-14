Secuestrada en el Catatumbo: Menor denuncia que disidencias la forzaron a grabar mensaje de terror para otros niños

Secuestro de Niña en Catatumbo: Un Grito de Alerta sobre la Violencia en Colombia

Una desgarradora experiencia muestra la creciente violencia en Catatumbo, donde una niña de 12 años fue secuestrada junto a su madre y forzada a grabar un video intimidatorio. Este hecho pone de manifiesto la fragilidad de la seguridad en la región.

El Secuestro y el Video Intimidatorio

En una escalofriante situación, una niña de 12 años fue secuestrada junto a su madre en Tibú, un municipio en el oriente colombiano. Armados del grupo disidente de las Farc las abordaron mientras jugaban en un parque y las sometieron a un cautiverio de una semana.

En el video divulgado por Noticias RCN, la menor narró su experiencia, destacando que la obligaron a grabar un mensaje que buscaba sembrar miedo entre otros niños del Catatumbo. “Me llevaron para Paloquemao y me dijeron que debía hacer una foto; si no lo hacía, iba a pagar las consecuencias”, relató la menor visiblemente angustiada.

La Vulnerabilidad Infantil en el Conflicto

La menor expresó su frustración al ver cómo los captores aprovecharon su niñez. “Se aprovecharon de mi inocencia para enviar un mensaje a los niños del Catatumbo”, afirmó en el video. Este tipo de abuso resalta la grave situación que enfrentan los menores en una región marcada por la violencia.

Un Contexto de Violencia en Catatumbo

La constante confrontación entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha intensificado la crisis humanitaria en la región. Más de 89,000 personas han sido desplazadas y las condiciones de vida se deterioran, afectando especialmente a los más jóvenes y vulnerables.

La grabación intimidatoria no solo busca asustar, sino que refleja la utilización de menores como herramientas en el conflicto. Organizaciones como Madres del Catatumbo por la Paz denuncian esta tendencia preocupante.

Demandas de Protección Infantil

Carmen García, vocera de la citada organización, clama por la protección de los niños en medio del conflicto. “Nos oponemos rotundamente a que se use a menores de edad como informantes. Estas situaciones son una violación directa a sus derechos”, sostuvo durante una entrevista con Caracol Radio.

García resaltó que la situación es crítica: “Cada día, nuestras comunidades sufren por el temor, y somos las madres quienes enfrentamos la mayor angustia por el bienestar de nuestros hijos”.

Un Llamado a la Paz

No solo los actores armados deben reconsiderar sus acciones; García también pidió al Gobierno nacional abrir canales de diálogo para alcanzar una paz duradera en Catatumbo. “Es imperativo que se excluya a los niños del conflicto; el daño que sufren no solo afecta a ellos, sino a toda la familia”, concluyó.

El caso de la niña rescatada es solo uno más en un panorama donde la seguridad de los menores debe ser una prioridad. La comunidad y el gobierno deben unir esfuerzos para proteger a quienes son más indefensos en esta guerra que afecta a tantas familias.