2026: Año de Alta Tensión Política

Con el horizonte electoral cada vez más próximo, Córdoba se prepara para un 2026 lleno de desafíos políticos. El experto César Murúa anticipa un clima de tensión y estrategias audaces en el escenario provincial.

Un Contexto Político en Movimiento

César Murúa, politólogo y profesor de la Universidad Católica de Córdoba, señala que la dinámica política actual es de «montaña rusa». Según su análisis, la conversación en los círculos de poder está marcada por una ansiedad palpable y una búsqueda constante de señales sobre el futuro.

La Gestión Oficialista en el Punto de Mira

En una entrevista con Perfil Córdoba, Murúa destaca cómo el oficialismo provincial acelera su gestión para protegerse ante una posible crisis. Con una mirada en el futuro, la administración de Martín Llaryora se enfrenta a importantes desafíos. Su enfoque en la gestión a largo plazo lo diferencia, manteniendo un esfuerzo significativo en la obra pública y la educación, incluso ante recortes nacionales.

Las Urgencias en el Oficialismo

El oficialismo provincial no solo se preocupa por su propia estrategia, sino que tiene claro que necesita generar resultados tangibles que resuenen en la ciudadanía. La urgencia de mostrar logros es vital para convertirlos en capital electoral.

La Oposición en un Mar de Incertidumbre

Por otro lado, Murúa describe a la oposición como atrapada en un momento atípico. A pesar de contar con una fuerte presencia legislativa, las divisiones internas y las alianzas inciertas han complicado su efectividad. El reciente control del Tribunal de Cuentas les da herramientas, pero la falta de cohesión ha limitado su impacto.

Lecciones del Pasado Inmediato

Al mirar hacia las elecciones ejecutivas de 2027, Murúa plantea que las legislativas de 2025 han dejado lecciones que deben considerarse. Nombres claves como Rodrigo de Loredo, que no se presentaron en octubre, jugarán un papel fundamental en la próxima contienda.

La Agenda del 2026: Desafíos y Estrategias

La agenda política se dividirá en dos frentes: la oficialista centrada en la gestión y la oposición enfocada en construir una alternativa sólida. Murúa resalta la dificultad de alcanzar un consenso entre los diferentes sectores opositores, especialmente cuando las disputas personales eclipsan los objetivos colectivos.

La Incertidumbre de las Coaliciones

El poeta de las alianzas queda claro en la pregunta de quién liderará la coalición opositora. Con figuras como Luis Juez y su relación con los libertarios en el aire, el cómo se estructurarán las alianzas será crucial para el futuro político de Córdoba.