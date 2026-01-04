Lectores de Guardian recolectan £750,000 para unir comunidades divididas

Título: La Iniciativa de Esperanza: Más de £750,000 Recaudados para Combate al Odio y la Intolerancia

Bajada: La campaña "Hope", lanzada por The Guardian, está uniendo a comunidades en el Reino Unido y promoviendo el entendimiento mutuo a través de la recaudación de fondos para cinco organizaciones benéficas inspiradoras.

La campaña «Hope» de The Guardian ha logrado recaudar más de £750,000 gracias a la generosidad de sus lectores, quienes están apoyando a organizaciones benéficas que trabajan en la base para unir comunidades, fomentar la tolerancia y combatir el racismo y el odio.

Objetivos de la Campaña Hope

Iniciada en diciembre, esta campaña busca ofrecer un mensaje de optimismo ante un panorama inquietante de violencia extremista y retórica anti-inmigrante. La recaudación se destina a cinco organizaciones: Citizens UK, Linking Network, Locality, Hope Unlimited Charitable Trust y Who Is Your Neighbour?

Solidaridad ante la Adversidad

Un ejemplo destacado de la respuesta comunitaria se observa en Liverpool, donde grupos de fe y comunidad se unieron tras los disturbios de Southport en 2024. Dr. Badr Abdullah, presidente de la Sociedad Musulmana de Liverpool, compartió que «después de una creciente ola de odio, también vimos un gran aumento del amor».

Proyectos que Marcan la Diferencia

Las cinco organizaciones beneficiarias implementan proyectos prácticos que fomentan la empatía, construyen confianza y promueven cambios positivos. Sus esfuerzos abarcan desde la creación de viviendas asequibles hasta clubes juveniles, actividades artísticas y bancos de comida.

Ejemplos Inspiradores

Otra historia impactante proviene del Circle of Change en Belfast, donde se organizan reuniones para unir a personas de diferentes razas, clases y creencias. «Restauró mi esperanza», comentó Maureen Hamblin, participante del proyecto.

Apoyo de la Comunidad

La iniciativa ha resonado entre muchos donantes, quienes expresan su satisfacción por el apoyo a organizaciones que unen a las personas. Tony Armstrong, director ejecutivo de Locality, agradeció a los lectores por sus contribuciones y destacó que “cuando la gente se reúne para escucharse y apoyarse, surgen oportunidades y esperanza para el futuro”.