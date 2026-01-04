Tensión en Venezuela: EE.UU. mantiene fuerzas militares en alerta en el Caribe

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, han sido detenidos en Nueva York tras un masivo operativo de las fuerzas estadounidenses en Venezuela. Maduro está actualmente en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde se le imputan cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, y violaciones relacionadas con el uso de armamento ante un tribunal federal en Manhattan.

Reacciones en Estados Unidos

El presidente Donald Trump destacó que su país continuará gobernando hasta que se lleve a cabo una «transición pacífica» en Venezuela. Afirmó que Estados Unidos controlará las vastas reservas petroleras de la nación sudamericana, reiterando el enfoque de Washington hacia la crisis en el país.

Detalles de la operación

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, expresó que la operación requirió meses de preparación. “Nuestros colegas de los servicios de inteligencia trabajaron arduamente, recopilando información sobre los movimientos y rutinas de Maduro”, comentó durante una conferencia de prensa. Caine reveló que la misión involucró más de 150 aeronaves y fue coordinada desde diferentes puntos del hemisferio.

Reacciones en Venezuela

En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia del régimen chavista designó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez para asumir las funciones presidenciales de manera interina.

Japón entre los países que observan la situación

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón declaró que está monitoreando la situación en Venezuela y prioriza la seguridad de sus ciudadanos en el país. Tokio manifestó su disposición para colaborar con naciones, incluyendo a los miembros del G7, para «restablecer la democracia y estabilizar la situación en Venezuela».

Movilizaciones en Latinoamérica

El partido opositor Vente Venezuela, liderado por la reconocida activista María Corina Machado, ha convocado manifestaciones en diversas ciudades de Latinoamérica para defender la «soberanía popular» y la libertad en respuesta a la detención de Maduro. Las movilizaciones se llevarán a cabo en Quito, Montevideo, Cancún y Bogotá, entre otras ciudades.

Reacciones eléctricas y estrategias diplomáticas

El secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy, informó que se levantaron las restricciones aéreas en el Caribe impuestas tras el ataque. La OECD instó a prevenir una mayor escalada y defender un camino hacia la democracia en Venezuela.

Los ojos del mundo en la ONU

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá para discutir las implicancias de la acción militar estadounidense y la captura de Maduro. Esta situación generó un llamado internacional para preservar la paz y la legalidad vigente en el país.