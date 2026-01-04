Llaryora y el Reto 2026: Reinventando el Peronismo en la Ola Violeta

En un contexto donde el 53,1% de los argentinos consideran que el peronismo ha perdido su representatividad, Martín Llaryora se posiciona como un referente que busca distanciarse de décadas de gobierno peronista en Córdoba.

Un reciente estudio de la consultora Zuban Córdoba revela que el descontento con el peronismo ya trasciende fronteras ideológicas, alcanzando diversas edades y regiones. Este diagnóstico no solo cuestiona la relevancia de la principal fuerza política del país, sino que también aporta claridad sobre el fenómeno que rodea al gobierno de Javier Milei, cuyo respaldo persiste a pesar de un panorama económico adverso. La clave parece estar en la falta de una alternativa efectiva más que en la aceptación de un modelo libertario.

Transformaciones en el gabinete: un paso hacia el cordobesismo

Si bien es incierto si Llaryora ha revisado el estudio mencionado, su gobernanza parece reflejarlo, ya que está adoptando un enfoque que revitaliza la identidad cordobesa. En este contexto, el gobernador ha implementado cambios significativos en su equipo, fortaleciendo el cordobesismo en todos los niveles de su administración y enfocándose en las próximas elecciones de 2027.

Eliminar el legado del peronismo

Llaryora busca centrar el discurso en la gestión actual, dejando de lado las vinculaciones con la larga trayectoria del peronismo. Los anuncios relativos a obras públicas enfatizan que estas son para los cordobeses, reemplazando las menciones a gestiones anteriores como las de De la Sota y Schiaretti. “No se trata de despreciar a nadie, sino de ser pragmáticos”, comentan allegados al mandatario.

Estrategia de distanciamiento ante la ola antiperonista

El gobierno cordobés ha detectado una corriente antiperonista en otras provincias y busca evitar que esta tendencia llegue a Córdoba, donde la oposición kirchnerista nunca se consolidó realmente. Desde la capital provincial, se observan los cambios en el gabinete como una forma de fortalecer la administración, aumentando su visibilidad y eficacia.

Un desgaste que va más allá de lo electoral

El declive del peronismo no es solo electoral; se trata de una desconexión profunda entre las élites políticas y las demandas sociales actuales. Este desencanto también se extiende a sectores no libertarios, evidenciando que el peronismo ya no puede canalizar el malestar social, un espacio que históricamente ocupó. La fragmentación interna y la superposición de liderazgos han contribuido a esta crisis.

En respuesta, Llaryora ha lanzado una “agenda liberal”, que incluye una reducción en la cantidad de ministerios y un presupuesto que promete un “plan histórico de reducción de impuestos”, medidas que han sido criticadas como demagógicas por la oposición. Aún así, el gobernador argumenta que los votantes perciben a Milei como una opción poco atractiva, prefiriendo no regresar al kirchnerismo.

Conexión con las nuevas generaciones

El análisis de Zuban Córdoba destaca que la identificación con el peronismo es especialmente débil entre los jóvenes, quienes no ven en él un reflejo de sus realidades laborales y culturales. En contraste, los mayores de 45 experimentan una mezcla de desgaste y nostalgia. Esta falta de conexión con el electorado impulsa al gobierno de Córdoba a salir a las calles y renovar su equipo con líderes de entre 40 y 45 años que puedan abordar los problemas cotidianos.

Llaryora es consciente de la necesidad de evitar sorpresas electorales como la que experimentó en las elecciones de 2023, cuando su victoria sobre Luis Juez fue por un estrecho margen. “No podemos permitir que eso se repita”, asegura un miembro de su gabinete mientras se despliega el modelo Llaryora, buscando afianzar su liderazgo ante un panorama político cambiante.