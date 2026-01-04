Formar Docentes: Clave para la Sostenibilidad del Proyecto

La combinación del cuarteto, un símbolo de la cultura popular argentina, con la educación en Córdoba promete transformar la forma en que los jóvenes se conectan con su herencia cultural.

El cuarteto, un género musical muy arraigado en la vida cotidiana de Córdoba, actúa como un puente entre la cultura popular y la educación. En numerosos contextos socioculturales de la provincia, esta música es casi un ritual, generando un sentido de pertenencia y conexión emocional entre sus artistas y la comunidad.

La Relevancia del Cuarteto en la Educación

Incorporar el cuarteto en el currículo escolar permite a los estudiantes un acercamiento a los contenidos educativos de forma transversal y multidisciplinaria. Al hacerlo, se provee una vía para que los jóvenes se identifiquen con su educación y puedan relacionarla con sus experiencias y emociones cotidianas.

Un Enfoque Innovador en el Aula

Como profesor de Filosofía, participé en un seminario que integraba el cuarteto en la enseñanza. Este enfoque enriqueció mi labor docente, guiando a los estudiantes hacia una introspección sobre su existencia. La música se convierte en un vehículo para discusiones profundas sobre ética, moral y valores.

Preparación Docente para una Experiencia Cultural Relevante

Es fundamental capacitar a los docentes para que puedan aprovechar esta conexión entre la música y el aprendizaje. Al hacerlo, se fomenta una retroalimentación positiva que beneficiará a los alumnos, permitiendo que la cultura popular se mantenga viva como parte integral de su educación.

Un Compromiso Colectivo

Este desafío educativo invita a todos los involucrados en la enseñanza a esforzarse por transmitir y valorar estos bienes culturales. Cada uno de nosotros tiene un rol crucial en la preservación y difusión del capital cultural que define a nuestra sociedad.

Del baile popular a la escuela: Córdoba suma el cuarteto al sistema educativo tras el aval de la UNESCO

* Doctorando, director del Ipem N° 8 «Manuel Reyes Reyna»