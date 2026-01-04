Venezuela en Shock: 3 Momentos Clave de la Detención de Maduro y Su Esposa

Estados Unidos Captura a Maduro: La Impactante Operación que Sacudió a Venezuela

En una madrugada que marcará la historia, Estados Unidos llevó a cabo una operación militaresorpresiva en Caracas, resultando en la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Un hecho que no solo deja al mundo atónito, sino que también abre un sinfín de interrogantes sobre el futuro de la nación sudamericana.

Un ataque relámpago que sorprendió al mundo

La acción se desarrolló en solo 140 minutos, comenzando con ataques aéreos y culminando con la captura de Maduro, que fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico. Esta intervención marca un hito en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, reminiscentes de la invasión a Panamá hace más de tres décadas.

Detalles de la Operación

Según el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., la operación fue resultado de meses de meticulosa planificación. Con un despliegue militar sin precedentes en el Caribe, más de 150 aeronaves del Pentágono llevaron a cabo la misión que buscaba desmantelar el régimen de Maduro.

Objetivos Clave de la Misión

La acción inicial incluyó ataques a bases aéreas y puertos estratégicos de Caracas, mientras se cortaban las comunicaciones y la energía eléctrica en la ciudad. Este despliegue militar también fue descrito por Trump como una medida para enfrentar el narcotráfico en la región.

La Captura de Maduro

Durante la operación, Maduro y su esposa intentaron refugiarse en un lugar seguro, pero fueron rápidamente capturados. Imágenes divulgadas muestran al presidente venezolano esposado y con los ojos vendados, un símbolo impactante de su caída.

Reacciones Internacionales

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, calificó la acción como una «barbarie», reflejando el sentimiento de indignación en el país. La comunidad internacional también ha mostrado preocupación por la escalada de tensiones en la región.

La Conferencia de Trump

En una conferencia posterior, Trump anunció que EE.UU. asumirá el control de Venezuela, incluyendo sus vastos recursos petroleros. Esto ha llevado a cuestionar los verdaderos motivos detrás de la intervención, más allá de las acusaciones de narcotráfico.

¿Qué Futuro le Espera a Venezuela?

Las declaraciones de Trump han dejado abierta la posibilidad de un control estadounidense prolongado sobre el país, lo que despierta temores de una nueva era de intervención militar en América Latina. Mientras tanto, la comunidad internacional observa atentamente los acontecimientos que se desarrollan en esta nación rica en recursos.