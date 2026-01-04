Boca presenta su primera oferta por Alexis Cuello

En busca de reforzar su plantilla, Boca Juniors hizo una propuesta oficial a San Lorenzo por Alexis Cuello. Con la pretemporada en marcha, el Xeneize se esfuerza por dar el golpe en el mercado.

Boca Juniors ha comenzado su pretemporada para el 2026 con desafíos, ya que cuenta con varias bajas y aún no ha incorporado nuevos jugadores. En este contexto, el club ha dado un primer paso al acercar una oferta a San Lorenzo por el delantero Alexis Cuello.

Detalles de la Oferta por Cuello

Recientemente, Boca presentó una propuesta cercana a los tres millones de dólares para hacerse con los servicios de Cuello. Sin embargo, la respuesta de San Lorenzo no se hizo esperar.

Reacción de San Lorenzo

El club de Boedo rechazó la oferta, considerándola insuficiente. Los directivos han dejado en claro que el delantero de 25 años tiene un precio mínimo de seis millones de dólares para ser transferido.

¿Qué Siguientes Pasos Tomará Boca?

Tras la negativa de San Lorenzo, ahora Boca deberá decidir si mejorará su oferta o buscará otros objetivos en el mercado para complementar el equipo dirigido por Claudio Úbeda.