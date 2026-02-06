2026 en Ciberseguridad: Menos Ruido, Más Resiliencia

En un panorama digital en constante evolución, el 2026 se perfila como un punto crucial donde las organizaciones deberán priorizar los fundamentos de la ciberseguridad para enfrentar desafíos cada vez más sofisticados.

Un Desafío Global: La Ciberseguridad como Prioridad

Conforme avanzamos hacia el 2026, la ciberseguridad se transformará en un factor determinante para la estabilidad de las organizaciones. El reto que se avecina es reconocer que muchos de los ataques más devastadores no provienen de fallas complejas, sino de brechas fundamentales que han permanecido sin cerrar.

La Realidad de la Inteligencia Artificial

A medida que la inteligencia artificial se integra en los entornos laborales, la falta de conocimiento y concienciación en materia de seguridad y privacidad entre los empleados se convierte en un grave riesgo. Mientras las tecnologías defensivas evolucionan, aplicar correctamente los principios básicos de seguridad puede reducir significativamente este riesgo.

El Vínculo entre Tecnología y Fundamentos

A pesar del avance tecnológico, los principios esenciales de seguridad siguen siendo los más vulnerables. En América Latina, factores culturales y estructurales acentúan este problema, amplificando las consecuencias de la desatención a estos aspectos básicos.

La Distraída Fiebre del Oro de la IA

En este nuevo contexto, el mayor riesgo no es la inteligencia artificial, sino la distracción que genera. Las organizaciones, al centrarse en adoptar nuevas tecnologías, descuidan lo esencial, lo que resulta en un aumento en las superficies de ataque y en la pérdida de control real sobre los sistemas.

La Identidad como Punto Flaco

Las brechas relacionadas con la gestión de identidades predominan hoy en día en las filtraciones de datos. Este problema surge no de la astucia de los atacantes, sino de la existencia de puertas abiertas: identidades mal gestionadas, accesos excesivos, configuraciones incorrectas y la falta de actualizaciones adecuadas.

La Necesidad de una Cultura de Seguridad Firme

La digitalización acelerada en Latinoamérica ofrece oportunidades, pero sin una robusta disciplina de seguridad, estas mejoras son vulnerables. La eficiencia se convertirá en la verdadera medida de la resiliencia cibernética, requiriendo decisiones más inteligentes en lugar de un mero aumento de herramientas.

Desafíos en la Cadena de Suministro

El riesgo en la cadena de suministro ha escalado de manera alarmante. Según el World Economic Forum, su persistencia se debe a la falta de controles básicos. Esto resalta la importancia de tener visibilidad y mapeo adecuados en la dependencia de terceros.

Transformando la Perspectiva Empresarial

La seguridad debe ser vista como una responsabilidad empresarial y no simplemente como un gasto técnico. En 2026, los líderes de las organizaciones querrán entender el costo real de no implementar medidas de protección adecuadas.

Preparándose para un Futuro Incierto

Las organizaciones deben estar listas para la posibilidad de fallos en los proveedores y configuraciones incorrectas. La ciberseguridad debe ser parte integral del diseño organizacional.

El Factor Humano en la Era de la IA

Un riesgo silencioso pero creciente es el factor humano en un entorno de inteligencia artificial accesible. La democratización de capacidades ofensivas incrementa la presión sobre la seguridad, resaltando la necesidad de validar identidades y monitorear comportamientos internos.

Cerrando Brechas para un Futuro Seguro

La clave para el desarrollo sostenible radica en abordar lo esencial de manera disciplinada. Protegerse adecuadamente contra los ataques comienza por cerrar las brechas básicas de seguridad.

*Por Sergio Muniz, Director de Ventas de Gestión de Acceso e Identidades para Latinoamérica de Thales