Sorpresas en el ranking de gobernadores: un nuevo líder provincial se destaca

A medida que avanza la negociación por la Reforma Laboral, los mandatarios provinciales de Argentina gozan de un alto respaldo ciudadano, muy por encima de sus contrapartes nacionales. ¡Conoce quiénes son los más valorados!

La Encuesta que Muestra el Apoyo a los Gobernadores

Según el último estudio de CB Global Data, que ha sido fundamental en la evaluación de políticos desde 2020, los gobernadores argentinos muestran una imagen muy positiva en sus provincias. Este análisis, realizado entre el 1 y el 4 de este mes, analiza a más de mil entrevistados en cada región y revela que la mayoría de los mandatarios gozan de una buena aprobación por parte de sus ciudadanos.

Marcelo Orrego: Un Gobernador Independiente en la Cima

El informe destaca la figura de Marcelo Orrego, gobernador de San Juan, quien ha empezado a marcar la pauta como el dirigente mejor valorado, alcanzando un impresionante 60,1% de apoyo, a pesar de un rechazo del 34,8%.

Impacto del Nuevo Estudio en el Escenario Político

Entre los gobernadores analizados, 20 de los 24 obtienen una valoración positiva superior a la negativa, a diferencia de muchos políticos nacionales que no logran este equilibrio. Este contraste demuestra un fenómeno interesante en la percepción pública de los líderes provinciales.

Los Gobernadores Mejor Evaluados

El ranking de gobernadores, dividido en tres grupos, muestra que además de Orrego, otros mandatarios como Osvaldo Jaldo de Tucumán y Claudio Poggi de San Luis, ocupan los primeros lugares, destacándose por su apoyo a las políticas nacionales y su enfoque independiente.

Los Gobernadores en el Medio de la Tabla

En la sección media del ranking, se encuentran mandatarios que también presentan cifras positivas. Entre ellos se destacan figuras como Sergio Ziliotto de La Pampa y Juan Pablo Valdés de Corrientes, quienes mantienen una imagen favorable en sus respectivas provincias.

La Parte Inferior del Ranking

Por otro lado, la parte baja de la tabla cuenta con cuatro gobernadores que todavía tienen saldo a favor, pero cuyo desempeño está siendo monitoreado de cerca por sus ciudadanos. Entre ellos se encuentran Jorge Macri de CABA y Axel Kicillof de Buenos Aires, quienes enfrentarán desafíos para mejorar su imagen ante la opinión pública.

Desafíos en el Horizonte

El contexto político argentino está en constante transformación, y las encuestas reflejan el pulso de la población. Con la Reforma Laboral en mesa de negociación, los gobernadores deberán alinearse para mantener y fortalecer su apoyo popular en un entorno cambiante.