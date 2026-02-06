Bonos y Acciones Argentinas Repuntan Tras Acuerdo con EE. UU.

Bonos Argentinos en Ascenso: Impulso Tras Acuerdo con EE.UU.

Las acciones y bonos argentinos en Wall Street experimentaron un notable incremento este viernes 6 de febrero, impulsados por la reciente firma de un acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos que promete abrir nuevas oportunidades.

Acciones en Alza

Entre los ADRs que destacaron por sus subas, se encontraron Edenor (+6.5%), Supervielle (+6.3%) y Telecom Argentina (+5.2%). Los bonos en dólares también mostraron tendencia positiva, con GD30 liderando el aumento con un +0.9%.

Riesgo País en Descenso

El riesgo país se ha reducido a 512 puntos básicos, lo que representa una caída de 4 puntos en relación con el día anterior, reflejando un leve optimismo en el mercado.

La Bolsa también Sube

El índice Merval no se quedó atrás, con subas en acciones como Supervielle, Telecom y Transportadora Gas del Norte, cada una con un crecimiento del 4%.

Movimiento en el Dólar: Caídas Significativas

El tipo de cambio se estableció en $1.432, lo que representa una caída de $15 en comparación con la semana pasada. Esta cifra se encuentra 9.9% por debajo del límite superior de la banda cambiaria, que es de $1.574,05.

Asimismo, el dólar oficial cerró en $1.450, también con una disminución de $10, mientras que el dólar blue cerró a $1.435, reduciéndose en $5. Los tipos de cambio financieros también experimentaron descensos, con el dólar MEP operando a $1.453.33 y el contado con liquidación (CCL) a $1.498.54.

Detalles del Acuerdo Comercial

El acuerdo firmado entre Argentina y Estados Unidos, en el que participó el Ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, promete la eliminación de aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales e insumos farmacéuticos. A su vez, Argentina ofrecerá acceso preferencial al mercado estadounidense para la exportación de productos farmacéuticos, maquinaria, bienes tecnológicos, dispositivos médicos y agroproductos.

Expectativas de Inflación en Aumento

De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, las proyecciones de inflación han incrementado levemente. Los analistas estiman un aumento del 2.4% para enero, lo que representa un aumento de 0.3 puntos porcentuales respecto a la evaluación anterior.

A pesar de estas proyecciones, desde Max Capital sostienen que esto no debería alterar significativamente la dinámica inflacionaria y predicen un sendero de desinflación gradual, con estimaciones que oscilan entre 1.7% y 2.2% para los meses siguientes.