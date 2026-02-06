DNI Electrónico en Córdoba: ¿Qué Pasará con el Documento Físico?

El Registro Civil de Córdoba lanza el Documento Nacional de Identidad electrónico, modernizando la identificación ciudadana con tecnología de última generación.

Transformación Digital en el Registro Civil

El Registro Civil de la Provincia de Córdoba ha comenzado la expedición del nuevo Documento Nacional de Identidad electrónico. Esta innovadora herramienta incluye un chip sin contacto y un código QR, en línea con las pautas del Registro Nacional de las Personas (ReNaPer). Desde el 1 de febrero, varias oficinas ya están habilitadas, y se planea agregar más espacios de atención en el transcurso del mes.

Una Red Amplia de Oficinas Habilitadas

Actualmente, son 57 las dependencias que ofrecen la posibilidad de renovar el DNI y los pasaportes electrónicos. Además, se anticipa la incorporación de 27 nuevas oficinas antes de que finalice marzo, ampliando así el acceso a más ciudadanos.

Validez del DNI Actual

Es importante destacar que no es obligatorio renovar el documento vigente. Los DNIs actuales seguirán siendo válidos y deberán ser reemplazados únicamente al llegar a su fecha de vencimiento.

Seguridad Mejorada en la Identificación Ciudadana

Con la llegada del DNI electrónico, se busca fortalecer la protección de la identidad mediante tecnología biométrica de vanguardia. Este nuevo documento está fabricado con policarbonato y cuenta con diversas medidas de seguridad para combatir las falsificaciones.

Cambios en la Normativa para Menores

El ReNaPer ha implementado cambios significativos en las normativas. Ahora, la actualización del DNI para menores puede realizarse desde los cinco años, y si se tramita a los 14, tendrá una validez de 15 años.

Lugares de Trámite en Córdoba Capital e Interior

En la Capital, se puede realizar el trámite en los Centros de Participación Ciudadana y en la Estación de Trenes General Belgrano. En el interior, localidades como Villa María, Bell Ville, Monte Cristo, La Cumbre, Huinca Renancó, y muchas más, ya cuentan con oficinas habilitadas.